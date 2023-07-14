加速屏南快速道路進度　公路總局7／18~19兩天連辦3場說明會

▲周春米縣長北上爭取屏南快速道路進度 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

交通部公路總局第三區養護工程處將於7月18日至19日在潮州鎮、獅子鄉及恆春鎮辦理三場屏南快速公路可行性研究地方說明會，周春米縣長特地率縣府團隊北上行政院爭取加速辦理，希望儘快給屏南地區鄉親一條快速、安全的道路。

周春米縣長從擔任立委期間就開始爭取屏南快速道路，上任縣長後仍持續盯緊進度，公路總局日前完成屏南快速道路可行性研究期末報告，並安排辦理三場說明會，13日她立即北上拜會行政院副院長鄭文燦和交通部，全力追蹤屏東重大交通建設。

周春米表示，目前屏東通往恆春半島主要幹道只有台一線屏鵝公路，每到假日交通壅塞，極需快速道路紓解交通問題。她感謝行政院及交通部大力支持，讓屏南快速公路能持續推進進度，但仍希望加快腳步，不要讓屏南鄉親等太久。

縣府交通旅遊處指出，屏南快速公路路廊初步底定為潮州至恆春方案，該路廊自潮州起沿屏東平原東側至枋寮往南續沿山側丘陵區，經枋山、車城銜接至恆春市區南側台26線止，可服務潮州、萬巒、新埤、春日、枋寮、枋山、獅子、車城及恆春等鄉鎮。

若屏南快速公路完成，除可有效紓解屏南地區屏鵝公路交通瓶頸外，並提供一條可快速聯外的緊急防救災及醫療運送道路，更可擴大國道3號及台88線等高快速公路系統服務，進而縫補環島道路的最後缺角，完整串聯西部高快速公路與東部地區間的公路路網。

交通旅遊處表示，地方說明會為可行性研究一環，讓規劃單位傾聽地方民意，蒐集地方意見，使整個規劃可貼近民意需求，歡迎鄉親踴躍參加。說明會場次：

第1場7月18日上午10時，潮州鎮公所老人活動中心。

第2場7月18日下午2時30分，獅子鄉立圖書館2樓展演廳。

第3場7月19日上午10時30分，恆春鎮公所3樓大禮堂。