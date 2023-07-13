　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東縣設置寶特瓶智慧回收機　暑假回收加碼送

▲自備循環杯進行咖啡兌換 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲自備循環杯進行咖啡兌換 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

炎炎夏日，每天是否都會購買消暑飲品，因此家中累積了許多寶特瓶；?為便利民眾進行資源回收，屏東縣政府環保局與超商合作，推出「智慧回收機」，24小時提供資源回收服務。

為建置多元回收管道，縣府環保局自2022年引進第1座乾電池智慧回收機後，陸續再與民間企業合作，目前全縣已設置有5處智慧型回收機，包含7-ELEVEN廣吉門市、永大門市之「寶特瓶、廢乾電池二合一智慧回收機」、7-ELEVEN花瓶岩門市「寶特瓶智慧回收機」、家樂福新屏店「寶特瓶、鋁罐及手搖塑膠杯三合一智慧收瓶機」以及屏東市崇仁國宅「智慧電池回收機」，回收項目多，民眾只要將指定回收物投入回收機，還可以獲得回饋點數兌換消費抵用金。

為推廣智慧回收機體驗，環保局與7-ELEVEN超商合作，即日起至8月31日暑假期間每週六、日推出加碼回饋，只要在縣內7-ELEVEN廣吉門市、永大門市之「寶特瓶、廢乾電池二合一智慧回收機」，單次投遞透明無色寶特瓶20支或廢乾電池20顆，即可兌換1杯咖啡，數量有限兌完為止。為響應垃圾源頭減量，這次活動請自備環保杯進行咖啡兌換，減少一次用飲料杯之耗用。

▲自備循環杯進行咖啡兌換 。（圖／記者陳崑福翻攝）

環保局也推出「淨零綠生活」，辦理有獎徵答活動宣導環保標章、碳足跡標籤、綠色消費、綠色旅遊、綠色飲食、綠色居家、綠色辦公等環保觀念，邀請民眾加入環保集點APP屏東會員，響應「屏東就愛綠生活」特典活動，讓民眾將淨零綠生活融入日常，以達到2050淨零排放的目標。

民眾透過使用環保集點APP在特約通路(如全國電子、燦坤、萊爾富、全家便利商店等)購買具有環保標章、碳足跡標籤之環保產品或搭乘臺鐵、客運、捷運、高鐵、公共自行車等大眾運輸工具等即可累積點數，累積的點數又能在特約通路商店折抵消費，透過環保集點來省荷包，輕鬆實踐綠色生活，讓綠色消費成為地球環境的友善夥伴。

縣長周春米表示，屏東縣藉由設置智慧回收機，提供民眾友善便利的資源回收新管道，期盼以便利的方式推動民眾環保行動，一同邁向「資源循環零廢棄」的優質生活，共創屏東縣永續環境、希望城市。

ET快訊
快訊／林秉樞判2年10月　高嘉瑜發聲
快訊／黃健瑋自清交往時「人妻已離婚」　前夫反擊了
快訊／日圓飆升！　換10萬台幣少吃20碗拉麵
快訊／北科大「飯桶王大賽」不辦了！
快訊／林秉樞痛毆高嘉瑜還偷拍恐嚇！　二審判決出爐
白飯之亂突顯「台灣免費文化」　主播嘆：專業沒有價值
1人超過4千！「全台最高Buffet」開放訂位　官網塞爆
徐佳瑩嚇壞急發聲！「真的是破事」：非常嚴重的誤會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國道1號332.6KM台南大灣路段一早不平靜　連續發生2起車禍

黃偉哲首登韓國最大直播購物平台Kakao　備貨3噸愛文芒果秒殺

屏東縣設置寶特瓶智慧回收機　暑假回收加碼送

全國運動會倒數100天！　黃偉哲：以優質競賽場館迎接全國菁英

屏東縣府關心65歲+長者　假牙補助加碼1000萬

疫後兩岸交流重啟！　「冀台社區營建交流」返台

新北90位志工為紫斑蝶「清除綠癌」　赴賞蝶步道保育蜜源植物

快訊／毒品嫌犯倒車拒捕　員警開槍擊破車輪抓人

緩解餐飲業人力荒　桃竹苗分署攜手罕見家園開辦餐飲職訓

限量二千組！　「寶可夢票卡夾組」14日開賣

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

韓媒爆BLACKPINK僅3人續約！　Lisa和YG娛樂1原因卡關

加藤鷹來台「速珍奶」　自豪金手指:學100年也比不上

NONO受害女輕生獲救 腦有血塊未脫險｜20230712 ET午間新聞

校隊生跳水救友反溺斃　父嘆：盼悲劇到此為止

禮讓行人被後方機車按喇叭　騎士怒：你過！有6千快過

國道1號332.6KM台南大灣路段一早不平靜　連續發生2起車禍

黃偉哲首登韓國最大直播購物平台Kakao　備貨3噸愛文芒果秒殺

屏東縣設置寶特瓶智慧回收機　暑假回收加碼送

全國運動會倒數100天！　黃偉哲：以優質競賽場館迎接全國菁英

屏東縣府關心65歲+長者　假牙補助加碼1000萬

疫後兩岸交流重啟！　「冀台社區營建交流」返台

新北90位志工為紫斑蝶「清除綠癌」　赴賞蝶步道保育蜜源植物

快訊／毒品嫌犯倒車拒捕　員警開槍擊破車輪抓人

緩解餐飲業人力荒　桃竹苗分署攜手罕見家園開辦餐飲職訓

限量二千組！　「寶可夢票卡夾組」14日開賣

8.8億➔4.8億！台中37年飯店不撐了　知情人士曝「求售主因」

「請勿叫阿姨！」老闆娘門口掛1布條　6千人笑翻：好的阿嬤～

謝鋒會美國防部助理部長瑞特納　籲美謹慎處理台灣問題

台中山區枯樹倒路中阻通行　警民聯手「槓桿原理」移除

奶粉混「類鴉片藥物」！9月嬰慘暴斃　17歲母：想讓他安靜一點

美氣候特使將訪華喊「真誠」合作　陸學者：沒實質信用都是空談

伊能靜罕揭14年前離婚心境！台北豪宅擺設藏密「以為一生孤獨終老」

快訊／林秉樞維持原判2年10月　高嘉瑜：無法彌補傷害

BBC色情照風波「主角竟是當家主播」　女王死訊國葬都他播報

曝民進黨當前真正危機　游盈隆：小則鼻青臉腫，大則四腳朝天

「膚白秘書初兼」開價5千　D奶妹論壇魚訊攬客釣到警察

地方熱門新聞

台中特斯拉蹭電仔出籠！市府怒送辦

限量二千組　「寶可夢票卡夾組」14日開賣

新北90位志工赴賞蝶步道　為紫斑蝶除綠癌

毒犯倒車拒捕　員警開槍破窗壓制

桃竹苗分署攜手罕見家園　開辦餐飲職訓

三寶媽臨盆前求救　花蓮分署緊急撤銷扣押帳戶

交通違規記點新制施行

雲林11月起飲料店全面禁用塑膠杯　違者最高罰6千

台東縣輔導中低收入戶二代公部門職場體驗

老董募百輛救災車捐烏克蘭　首批48輛裝櫃

83家企業釋出2000職缺　雲林就業博覽會15日登場

屏東縣府關心長者　假牙補助加碼千萬

守護市民！高雄財政局查緝宣導雙管齊下

冀台社區營建交流返台

更多熱門

相關新聞

屏東縣府關心長者　假牙補助加碼千萬

屏東縣府關心長者　假牙補助加碼千萬

屏東縣政府為讓65歲以上長者擁有良好的牙齒咀嚼功能增進健康，讓銀髮族便利吃、且吃出好健康，2022年預算編列1920萬元開辦補助長者裝置假牙計畫，今年上半年預算執行率已高達90%，民眾反應熱烈，縣府下半年追加補助1000萬元，預估可增加500位長者受惠，籲請有需要的長輩提出申請。

楊梅巷道遭傾倒24噸廢土　路一半都不見了

楊梅巷道遭傾倒24噸廢土　路一半都不見了

神複製「飛燕煉乳」！造型悠遊卡限量8千組　2通路開搶

神複製「飛燕煉乳」！造型悠遊卡限量8千組　2通路開搶

超商最新「4款台酒聯名鮮食」開吃

超商最新「4款台酒聯名鮮食」開吃

萬丹泥火山今年第2噴　瞬間竄火舌畫面曝

萬丹泥火山今年第2噴　瞬間竄火舌畫面曝

關鍵字：

智慧回收機寶特瓶屏東環保局超商

讀者迴響

熱門新聞

徐佳瑩「也許說出來就沒事了」

白牌司機載到醉妹意圖性侵！做筆錄才知是男的

熱炒店停業！她揭背後目的：大人世界真很噁心

熱炒店停業學生也慘了！律師要北科生記住4件事

白飯之亂學生發6點聲明「還原真相」　同校生力挺

熱炒店開停業大絕打趴學生！律師搖頭了

王小姐穿「護理師服」照曝光　他朝聖：最頂的

熱炒店訂位到9月！老闆哽咽曝真正關店原因

北科資財營臉書關閉　2萬留言灌爆

北科大「花5天鬥倒熱炒店」　網轟飯桶系：搞到員工失業

《市井》甜心周宇柔大方認愛黃豪平：謝謝祝福

咖哩店「免費白飯變調」　暫停營業仍遭出征

日料店喊禁止資財營來用餐　網友不挺

男同事集體崩潰！單身女「嫁到美國」真相超扯

月薪65萬徵男保鑣護4女人！　1條件「休蛋幾咧」

更多

最夯影音

更多
熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」

熱炒店老闆宣布無限期停業　談網友挖家中事故「哽咽」
拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

【Fred吃上癮】鴨敗！差點變成講笑話大賽

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

台正妹圓夢變迪士尼員工　遇同鄉遊客幫鼓勵被暖哭

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

鸚鵡被媽要求唱歌狂頂嘴！　碎唸「跨X小」網笑翻：很嗆

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

《豈有此呂》5億高中生墜樓前行蹤還原

5億高中生賴母委任律師許哲維重新還原失聯的2小時發生什麼事，提出三大調查佐證賴小弟不可能尋短！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面