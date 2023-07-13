屏東縣設置寶特瓶智慧回收機　暑假回收加碼送

▲自備循環杯進行咖啡兌換 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

炎炎夏日，每天是否都會購買消暑飲品，因此家中累積了許多寶特瓶；?為便利民眾進行資源回收，屏東縣政府環保局與超商合作，推出「智慧回收機」，24小時提供資源回收服務。

為建置多元回收管道，縣府環保局自2022年引進第1座乾電池智慧回收機後，陸續再與民間企業合作，目前全縣已設置有5處智慧型回收機，包含7-ELEVEN廣吉門市、永大門市之「寶特瓶、廢乾電池二合一智慧回收機」、7-ELEVEN花瓶岩門市「寶特瓶智慧回收機」、家樂福新屏店「寶特瓶、鋁罐及手搖塑膠杯三合一智慧收瓶機」以及屏東市崇仁國宅「智慧電池回收機」，回收項目多，民眾只要將指定回收物投入回收機，還可以獲得回饋點數兌換消費抵用金。

為推廣智慧回收機體驗，環保局與7-ELEVEN超商合作，即日起至8月31日暑假期間每週六、日推出加碼回饋，只要在縣內7-ELEVEN廣吉門市、永大門市之「寶特瓶、廢乾電池二合一智慧回收機」，單次投遞透明無色寶特瓶20支或廢乾電池20顆，即可兌換1杯咖啡，數量有限兌完為止。為響應垃圾源頭減量，這次活動請自備環保杯進行咖啡兌換，減少一次用飲料杯之耗用。

環保局也推出「淨零綠生活」，辦理有獎徵答活動宣導環保標章、碳足跡標籤、綠色消費、綠色旅遊、綠色飲食、綠色居家、綠色辦公等環保觀念，邀請民眾加入環保集點APP屏東會員，響應「屏東就愛綠生活」特典活動，讓民眾將淨零綠生活融入日常，以達到2050淨零排放的目標。

民眾透過使用環保集點APP在特約通路(如全國電子、燦坤、萊爾富、全家便利商店等)購買具有環保標章、碳足跡標籤之環保產品或搭乘臺鐵、客運、捷運、高鐵、公共自行車等大眾運輸工具等即可累積點數，累積的點數又能在特約通路商店折抵消費，透過環保集點來省荷包，輕鬆實踐綠色生活，讓綠色消費成為地球環境的友善夥伴。

縣長周春米表示，屏東縣藉由設置智慧回收機，提供民眾友善便利的資源回收新管道，期盼以便利的方式推動民眾環保行動，一同邁向「資源循環零廢棄」的優質生活，共創屏東縣永續環境、希望城市。