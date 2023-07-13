打擊改裝車輛歪風　屏東3單位聯合攔檢…2hrs告發10件違規

▲屏東警分局等單位執行取締車輛改裝勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

為防範暑期青少年改車競速行為，屏東警分局配合屏東縣環保局以及屏東監理站，共同在屏東市大溪路段執行防制危險駕車聯合稽查，針對改(變)裝車輛進行攔檢，這次勤務共計取締汽車違規5件、機車違規5件，違規項目有未依規定使用燈光、任意改裝車燈以及無照駕駛等行，依法開單告發。

屏東警分局表示，改裝車輛妨害安寧會遭環保局開罰，如係拆除消音器，或以其他方式造成噪音，可依道路交通管理處罰條例第43條第1項第5款規定處6千元以上3萬6千元以下罰鍰；另依據道路交通管理處罰條例第21條規定，汽車(包含機車)駕駛人如果無照駕駛、越級駕駛、駕照遭吊銷、註銷或尚在吊扣期間仍駕駛者，則處新臺幣6千元以上1萬2千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛；而未成年無照駕駛者，駕駛人及其法定代理人或監護人，應同時施以道路交通安全講習。

警方說，查獲改裝駕駛幾乎都表示將原本滷素車燈改成HID車燈是為讓晚上看清楚一點路況，卻都忽略HID車燈為對向車輛駕駛人眼睛帶來威脅。

屏東警分局呼籲，車主勿心存僥倖，勿任意改裝車輛或拆除消音器，以免受罰。未來也將持續與監理站及環保局合作，在轄內重要路段實行聯合稽查勤務，以杜絕危險駕車及擅自變更車體重要設備等行為，共同維護居家安寧與優質交通安全環境。