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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

性平三法下周送立院　賴清德：責無旁貸的責任

▲▼賴清德 民進黨宗統參選人 黨主席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨總統參選人賴清德。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院會13日通過性平三法修正草案，立法院下周臨時會將審查。民進黨總統參選人賴清德表示，建立性別友善安全的社會，是民進黨的決心，更是身為執政黨責無旁貸的責任。

《性騷擾防治法》、《性別工作平等法》、《性別平等教育法》等「性平3法」的修正草案，重罰權勢性騷，視地位層級化裁罰，且民事新增懲罰性賠償，最高可加重罰5倍；行政罰最高可罰100萬；刑事上則新增規範，最重將面臨加重其刑2分之1、最高3年的徒刑。

賴清德說，對於性平事件，他始終抱持著零容忍的態度，誠實面對錯誤、務實解決問題。無論在任何時間、任何環境、任何情況，每個人有絕對的身體自主權，不該受到任何人的侵害。

賴清德指出，在黨內，他們針對個案立即處置、公布調查報告、辦理性平教育課程，也同時修正性騷擾防治、申訴及懲戒處理辦法，加強性別平權的觀念，而如今制度的完善，可讓所有人在需要的時候，能得到安全、友善的即時保護。

賴清德表示，回應人民的期待，是身為執政黨應該承擔的責任，當人民對他們的標準越高，他們就要更嚴格要求自己
邁向性別平等的路上，他們會繼續努力，絕不辜負追求進步價值的初衷。

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