外役監不能淪為「綠色權貴後花園」！　侯友宜籲民進黨排臨時會修法

▲侯友宜接受廣播專訪 。（圖／翻攝直播）



記者崔至雲／台北報導

殺警案兇手轉服外役監，引發全民公憤。國民黨總統參選人侯友宜今（14）日接受廣播專訪時表示，民進黨當初說要優先修法，如今變成「幽靈修法」，外役監不能淪為「綠色權貴後花園，政治名流服刑天堂」，國民黨已疾呼修法許久，請民進黨不要再擋，於七月底立法院臨時會時盡速通過修法。

侯友宜今天在廣播節目《飛碟早餐 唐湘龍時間》中指出，殺警案兇手轉服外役監，不只引起警察憤怒、全民公憤，更是在受害者傷口上撒鹽，民進黨執政七年多來，包括治安問題在內的很多事，該做不做，「這樣不對嘛！符合公平正義案件要趕快做，如果放著不管，這是領導統御問題，跟有沒有重視的問題」。

侯友宜強調，外役監條例修法，必須要在七月臨時會時，列入優先法案，盡速通過，「實在拖太久了！全民都在看！」侯友宜也說，國民黨已經有提案版本，請民進黨不要再阻擋，趕快通過修法，要將外役監的門檻從高、從嚴，外役監絕不能淪為「綠色權貴的後花園，社會名流的服刑天堂」。

另，談到死刑議題，侯友宜也重申「反廢死」立場，他從警時常在第一線，看到受害者死亡的痛苦，血淋淋在面前，「為什麼我這麼努力要抓到犯人，因為我都用受害者親屬的心情來看待，我一定要抓到他們！」但有死刑犯，卻會在法官面前裝出悔改的樣子，到底有沒有悔改，沒有人知道。

侯友宜並表示，如今的民進黨說一套做一套，如果民進黨支持廢死，那就修法，不要玩雙標，侯友宜強調，每個生命都必須要非常珍惜，現行法令下，經過程序正義、司法審判，以及反覆檢視、嚴格看待後，就必須按照法令公平正義來走，這是最基本底線。

