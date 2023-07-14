因郭台銘才喊卡柯文哲高雄活動？　吳子嘉曝兩人對話還原真相

▲民眾黨總統參選人柯文哲日前才出席「董事長開講」台北場。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲與《美麗島電子報》董事長吳子嘉原定22日舉辦的「董事長開講」高雄場次驚傳取消，柯文哲辦公室發言人陳智菡證實傳言，並暗指因鴻海集團創辦人郭台銘也要舉辦見面會而影響。對此，吳子嘉提供與柯文哲的對話截圖澄清，活動喊卡是因報名人數不夠，想找柯文哲討論卻遭未讀未回。

柯文哲於9日已先出席「董事長開講」台北場活動，預計22日晚上8點在高雄岡山舉辦第2場次。對於取消一事，陳智菡指出，或許是因吳子嘉對活動要求更高，且7月14日至22日有多場見面會要籌辦，更加忙碌，原對方提出希望能與柯文哲當面討論活動內容，幕僚也積極對接安排，但吳子嘉行程繁多未果，決定先行取消，而陳智菡所提到的7月14日至22日這段時間，正是郭台銘的活動日。

對此，吳子嘉拿出與柯文哲的對話截圖回應，自己因高雄場報名人數不夠，13日上午10時57分先傳訊息，「報告柯市長：小弟懇求見您一面，商量節目如何進行，都不可得？實在非常意外，連約您見面安排時間都如此困難。非常遺憾！網友動員效果又非常不好，目前唯一的選項只有取消7/22高雄場的見面會。製作單位將於下週一公告取消。專此 弟子嘉敬上」。

柯文哲則在當天下午3時1分才回應，「我看秘書排的時間是明天早上8點在台玻大樓，通常你的訊息我會轉給秘書處理，因為排程沒有統一窗口，會出問題，所以我自己不會排程系統，全部由于文統一排程。我很難一一回覆每一個LINE。我現在在台中，算是奔走天下。當然報名情況不佳要取消，我們沒有付錢，也沒辦法。」

吳子嘉則說，「感謝您的理解，期待下次再合作。我不習慣『未讀未回』，您是台灣唯一和我如此互動，侯、郭都不會如此。可能是我的問題。沒有關係大家習慣就好」，甚至更強調，「明後天我不在台北，很抱歉！再找機會等你有空，歡迎您到醒吾大樓5樓坐坐」。