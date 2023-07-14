柯文哲「董事長開講」高雄場取消！　吳子嘉曝原因喊：活動辦個屁

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲與《美麗島電子報》董事長吳子嘉預計在22日舉辦「董事長開講」高雄場次，13日下午卻無預警傳出取消。政治評論員李正皓透露，自己私下問過吳子嘉，吳子嘉則回說現場一半人數都坐不滿，「活動辦個屁！」

事實上，柯文哲於9日已先出席「董事長開講」台北場活動，預計22日晚上8點在高雄岡山舉辦第2場次，如今卻取消。柯文哲辦公室發言人陳智菡證實，或許是因吳子嘉對活動要求更高，且7月14日至22日有多場見面會要籌辦，所以難以搭配見面時間才取消，暗指就是鴻海集團創辦人郭台銘的見面會。

不過，李正皓指出，自己看到活動喊卡的新聞，認為按道理沒有人會嫌自己生意多，所以特別問了吳子嘉，得到的答案是，「柯文哲高雄場目標進場人數1800人，從7月1日開放報名到現在才660人報名，現場一半人數都坐不滿，活動辦個屁！」

從吳子嘉提供的報名人數截圖，「董事長開講」高雄場目標人數為1800人，現在僅660人報名，也讓李正皓好奇，柯文哲8800元演唱會門票可以秒殺，但免費的董見面搞了十幾天，才只有目標人數的不到一半報名？「柯粉的心態真的好神秘」。