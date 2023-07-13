粉絲失望！柯文哲高雄見面會取消　柯營證實：吳子嘉有多場活動要辦

▲柯文哲9日出席由吳子嘉主持的網路談話性節目「董事長開講」。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲與「美麗島電子報」董事長吳子嘉在9日舉辦「董事長開講」台北場活動，預計在22日舉辦高雄場次，但13日下午卻無預警傳出取消。柯文哲辦公室發言人陳智菡證實，或許是因吳子嘉對活動要求更高，且7月14日至22日有多場見面會要籌辦，所以難以搭配見面時間才取消，暗指就是鴻海集團創辦人郭台銘的見面會。

柯文哲於9日出席吳子嘉在台北市大直典華舉辦的「董事長開講」台北場活動，預計22日晚上8時在高雄岡山舉辦第2場次，但13日卻傳出高雄場取消訊息，引發柯文哲粉絲熱議。

陳智菡13日晚間表示，很感謝吳子嘉在9日辦的這場董事長開講，光是同時在線，柯文哲Youtube高點為3.6萬人、董事長開講Youtube 1.5萬人，合計突破5萬人，累計觀看人次已達70多萬，吳子嘉籌備用心且活動成功，也讓閱聽眾充分感受到柯文哲的魅力。

針對高雄場取消一事，陳智菡證實，「或許是因為吳子嘉對活動要求更高，且7月14日至7月22日還有多場粉絲見面會要籌辦，更加忙碌，吳子嘉提出希望能與柯文哲當面討論活動內容，幕僚也積極對接安排，但吳子嘉行程繁多未果，決定先行取消。」而柯營雖感遺憾，仍要再次感謝吳子嘉邀請，也預祝「董事長開講」後續活動順利成功。

▼柯文哲將於7月22日在高雄辦粉絲見面會，但13日遭到取消，不過「董事長開講」Youtube仍未下架直播連結。（圖／翻攝自YouTube／董事長開講）