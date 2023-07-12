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不沾鍋早期塗層「列毒化物」全面禁用！　全台6家在使用

▲▼不沾鍋、鍋具、炒菜、鍋子。（圖／取自免費圖庫unsplash）

▲早期用於不沾鍋塗層的PFOS將列毒化物。（圖／取自免費圖庫unsplash）

文／中央社

早期用於衣物防水、不沾鍋塗層的化合物全氟己烷磺酸，已在國際被列管，環保署因應國際公約，11日預告除研究、試驗及教育外全面禁用；經調查目前全台仍在使用的僅6家機構。

行政院環境保護署11日表示，為因應聯合國持久性有機污染物斯德哥爾摩公約，預告修正「列管毒性化學物質及其運作管理事項」，列管全氟己烷磺酸及其鹽類與相關化合物（PFHxS）為毒性化學物質，除研究、試驗及教育等用途外全面禁用。

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環保署毒物及化學物質局長謝燕儒告訴中央社記者，全氟己烷磺酸等化合物最大的特色就是穩定性高，加上有耐熱等性質，很早期常用於衣物防水、不沾鍋、食品包裝材料等；另外在電子業、半導體所使用的洗滌劑中也含有微量全氟己烷磺酸。

謝燕儒說，由於全氟己烷磺酸等化合物穩定性高，因此若人體不慎攝入，留在體內的時間會非常長，人體沒辦法處理、排出也很難，若是懷孕甚至可能傳給胎兒；近幾年國際間也逐步淘汰此化合物，斯德哥爾摩公約去年便納入消除清單中。

謝燕儒強調，經調查全氟己烷磺酸及其鹽類與相關化合物（PFHxS），現階段在台灣皆用於研究、試驗、教育等用途，統計僅有6家業者，使用狀況單純；草案預告後經相關程序，希望能在今年底前正式施行。

根據預告草案，增列全氟己烷磺酸及其鹽類與相關化合物，並參據斯德哥爾摩公約指示清單內容，載明管制範疇包括147種全氟己烷磺酸及其鹽類與相關化合物，接軌國際管制範疇。

草案訂定，運作全氟己烷磺酸及其鹽類與相關化合物，包含許（核）可文件申請、標示、運送、偵測警報設備、專業技術管理人員、專業應變人員設置等規定，分階段給予業者半年至一年半的施行緩衝期。

全氟/多氟烷基化合物有數千種，環保署也針對運作未達濃度0.01%的全氟辛烷磺酸（PFOS）、全氟辛烷磺酸鋰鹽（Lithium perfluorooctane sulfonate）、全氟辛烷磺醯氟（Perfluorooctane sulfonyl fluoride）及全氟辛酸（PFOA）等，涉及許（核）可文件申請、危害預防及應變專章等規定，亦分階段給予業者半年至1年半的施行緩衝期。

▼全氟己烷磺酸將全面禁用。（圖／資料照）

▲▼全氟己烷磺酸列毒化物。（圖／環保署）

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