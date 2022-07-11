不用太多油煎出完美荷包蛋！ 網點出「1關鍵」：超級好用

▲煎出完美的荷包蛋其實也是一大學問。（圖／達志示意圖）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

煎蛋聽起來是一個很簡單的料理技術，但如何做出「完美荷包蛋」可就是一大學問了。有一名網友就表示，他想煎完美荷包蛋，但又不想用太多油，所以常常失敗，讓他氣得乾脆直接煮成蛋花湯。貼文並附上蛋花湯的照片，意外釣出許多料理神人。

一名網友在臉書社團「家常菜」中發文提問「怎麼在不用太多油的情況下煎完美的荷包蛋？」並表示自己開大火到起菸、熱油，然後荷包蛋上去，但蛋都會沾鍋。最後他一氣之下只好「改煮蛋花湯」。無奈之下只好求助網友，不用太多油到底要怎麼煎蛋。

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▲網友發文詢問怎麼在少油狀態下煎出完美荷包蛋。（圖／翻攝自臉書社團「家常菜」）

底下網友一面倒表示問題可能出在鍋子，「你步驟沒錯，錯的是鍋子」、「我都拿不沾湯鍋用煮荷包蛋，覺得超級好用」、「用平底鍋，但是雞蛋味道就沒有鐵鍋好」、「有油還一直沾就是鍋子壞了要換，我前幾天也丟一個」、「荷包蛋我一定用不沾鍋，其他鍋煎荷包蛋真的好挫折哦」、「試試不沾鍋」、「用不沾鍋就可以煎得粉漂亮囉！」、「我一定會用不沾鍋，美極了」。



也有許多料理神人細心解說煎蛋秘訣，「用鐵鍋的話，熱鍋到起煙轉小火或關火。再下油（是冷油）會看到了油紋，就可打雞蛋了。這樣蛋不會沾鍋，鍋子動一下蛋就都會滑蛋。如果還是不會用就只能換不沾鍋了。」、「熱鍋熱油後轉中小火，灑一點鹽再放入雞蛋」、「不用大火熱油，油ㄧ點點後下蛋，不要翻動它，加點水悶，水煎蛋」、「一滴油，蛋下鍋 成型，加水，蓋鍋蓋，3分鐘開蓋（蛋黃沒有全熟）！完美！全程請小火」、「煎蛋時不要使用剛從冰箱取出的蛋，先回溫5分鐘以上成功率比較高」、「鍋熱不是油熱！先潤鍋再下油！」。