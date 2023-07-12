新北「海岸守護召集令」揪淨灘　還有機會抽2000元超商禮券

▲新北市金山區私房景點「海灘新淨界-海廢再生藝術牆」。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

酷熱的暑假期間，到海邊玩水消暑了嗎？新北市政府環保局現正推出「海岸守護召集令-環境教育活動」，今年7至9月共有3場次，報名期間自即日起至每場活動前一周截止，只要於今年11月15日前在新北任一處海岸淨灘，並將淨灘照片紀錄上傳至活動網址，就有機會獲得2000元超商禮券，歡迎民眾響應，用實際行動愛地球。

近年響應淨灘的民眾越來越多，為讓民眾更認識淨灘的重要性及相關注意事項，環保局於今年7月29日、8月10日及9月17日分別在萬里、瑞芳及石門辦理「海岸守護召集令-環境教育活動」，結合互動課程說明及實際淨灘活動，讓參與的夥伴們，了解海洋廢棄物是如何產生的、及其對生物造成的傷害。報名期間自7月11日起至每場活動前一周截止，每場次限額30名。

▲111年度學生參加海洋環境教育活動實際淨灘。

除了環境教育活動外，環保局今年也推出「淨灘微旅行抽獎活動」，民眾只要在活動期間：今年3月30日至11月15日於新北任一處海岸淨灘，並上傳淨灘夥伴和淨灘垃圾成果的合照至活動網址：https://forms.gle/BUafQJMRV4smUjKu7，就有機會抽中2000元7-11超商電子禮券。而在「淨灘微旅行」活動期間，「新北i環保」臉書粉專每月會介紹一個轄內沿海行政區的海岸私房景點、適合淨灘的沙岸及淨灘合作社，讓民眾更認識新北沿海區域。

環保局表示，6月份分享金山區海岸私房景點「海廢再生藝術牆」，地點位在金山立體停車場往金山老街的通道上，是環保局特別與海湧工作室合作，用瓶蓋、塑膠瓶、浮標等海廢創作，打造出金山磺火捕魚（蹦火仔）、燭台雙嶼、螃蟹、寄居蟹及淨灘元素的「海灘新境界」再生藝術牆，到金山旅行時，不妨順道探訪這個具有環教意義又獨一無二的美麗景點。

環保局補充，在新北市若三五好友臨時起意想自主淨灘，只要到掛有「淨灘合作社」浮球的店家即可借用工具，淨灘結束後由店家與清潔隊協助後續垃圾收運事宜；如果是企業、社團等人數較多的團體想舉辦淨灘活動，請先到行政院環保署「Coastal Clean-Up海岸淨灘認養系統」 預約垃圾清運服務，另外環保局鼓勵淨灘活動以無痕方式辦理，不搭設一次性舞台及背板，讓淨灘回歸到最簡單、純粹的模式。

環保局呼籲，除了淨灘行動外，減少海洋及海灘污染的關鍵還是「源頭減量」，日常生活中實踐「不塑行動」，減少使用一次性產品、自備環保袋及環保餐具等，落實「自備、重複、少用」的環保觀念，才能真正減少垃圾的產生，守護美麗的海岸環境。