新北聊藝療列車開進仁愛之家　新莊歌劇團牛郎織女逗樂長輩

▲新北市文化基金會聊藝療列車11日下午開進仁愛之家。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市文化基金會藉由藝術文化進入長照機構，以陪伴長輩降低孤獨感的「聊藝療」列車，於今（11日）下午開進萬里仁愛之家。由一心戲劇團所指導的新莊歌劇團，以長輩耳熟能詳的牛郎織女故事演譯出「仙凡奇緣」，逗樂在場觀賞的長輩。基金會執行長龔雅雯表示，有機會一定會再帶隊來表演給長輩看。

由板信商業銀行所贊助的「聊藝療」列車，從去年起陸續開進長照機構。基金會執行長龔雅雯表示，去年帶機構長輩到博物館參觀，讓長輩增廣視野；今年則計畫將傳統戲劇帶入機構，讓長輩可以面對面觀賞、互動，以增加生活樂趣，並透過藝文元素，療癒長輩心靈，減緩失智失能。

▲牛郎被貶落凡間淪為牛童。

在演出前，一心戲劇團指導老師孫詩珮教導長輩有關歌仔戲的三個主要角色，包含小生、小旦和丑角，同時示範三種角色的手勢和腳步，如小生手比劍指，腳踩丁字步；小旦則手比蘭花指，腳踩蓮花步。仁家兩位長輩范發展和陳鳳梅也上前跟著練習，兩人有模有樣的比畫，引起眾人的掌聲鼓勵。

孫詩珮表示，台灣傳統歌仔戲源自宜蘭蘭陽平原，為農業時代，大家在辛勞耕作之餘，以4支竹子插在4方，就能即席簡易演唱，再逐步發展開來，而早期演出小旦者反倒是清一色由男生扮演。不過新莊歌劇團則是由婆婆媽媽所組成，甚至有許多志工或導護媽媽來學習。她說作戲的要提氣運功，可以賺得健康；看戲的可以身心放鬆，獲得快樂。

文化局副局長于玟、社會局主秘黃逢明和板信商業銀行協理陳萱蓉以及慧智文教基金會經理吳頻曲等人亦到場參加，陪長輩觀賞歌仔戲。

▲織女在其他6名仙女姊妹的協助下，終能與牛郎相會進而結為連理。