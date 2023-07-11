暑假來北海岸暢遊3大漁港　新北現撈海鮮品蟹樣樣好

▲ 石門富基魚市迎接遊客大啖海鮮。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

仲夏時節，許多人趁著暑假到北海岸遊玩，新北市政府漁業處推薦民眾暑假來北海岸看海吃美食，民眾可以隨著台2線一路向北，沿途有老梅綠石槽、富基、野柳、龜吼漁港等熱門旅遊景點，適合大小朋友出遊踏青，還能到富基、龜吼、野柳漁港品嚐美味的萬里蟹及新鮮現撈海鮮，不但能放鬆心情紓解壓力，還能品嚐在地美味，快安排屬於自己的北海岸遊程。

▲石門富基漁港「蟹蟹達人」江玉琴。（圖／記者郭世賢攝）

富基魚市現撈漁獲與海鮮拼盤組合，物超所值

北海岸的石門區富基漁港是萬里蟹主要卸貨港之一，這裡每天都有新鮮萬里蟹及各種現撈漁獲可以採買，總是吸引大批人潮到訪，富基漁港裡設有魚產品銷售中心，其中更有攤商推出超值組合的海鮮拼盤，以在地魚市生猛海鮮互相搭配，提供饕客外帶、宅配等，裡面有包括萬里蟹、龍蝦、透抽、貢寮鮑、海蝦、鳳螺、蛤蜊等在地優質海鮮，超值的組合從1組2000元到2800元供饕客選擇，價格公開，消費者接受度高。

▲石門富基魚市推出豐盛的海鮮拼盤，搭配在地當季最鮮海味。（圖／新北市漁業處提供）

野柳漁港與「萬里蟹」餐廳，不容錯過

野柳漁港位於野柳岬的西側，沿街有許多海鮮餐廳，多半是漁夫家族或親友開設，不但供應鮮度一流的萬里蟹，也提供漁村在地的內行吃法，獨特的漁家料理讓人嚐鮮，例如野柳三代傳承的錦園漁夫料理、主廚爸爸燒的「金沙萬里蟹」，即從漁家小孩日常愛吃的酥炸萬里蟹來做變化，額外沾裹上一層濃郁金黃的手剝鹹蛋金沙醬而成，獨特的口感吸引許多老饕。

▲萬里龜吼漁港漁夫市集販售新鮮海產。（圖／新北市漁業處提供）

龜吼漁夫市集，新鮮海鮮與螃蟹的天堂

位於龜吼漁港旁的「龜吼漁夫市集」坐擁北海岸美麗的維納斯海岸線，這裡販賣自家漁船捕獲的新鮮海鮮，夏季有肉飽膏甜的花蟹，另外，還有現剖海膽、生蠔、海瓜子、活蝦、鳳螺、嘉納、黃雞魚、烏格等，透抽與小卷也正當時。除此之外，龜吼漁夫市集內也有攤商提供代客料理、現場熱炒、碳烤海鮮、乾貨和飲料等多樣選擇，讓遊客吃、喝、買一次滿足！

▲龜吼漁夫市集用餐區可以現挑現煮。（圖／新北市漁業處提供）

漁業處長張麗珍表示，夏天是北海岸的旅遊旺季，除了遊玩之外，別錯過當地的新鮮漁獲。富基魚市、野柳漁港、龜吼漁夫市集皆由船家提供現撈、最新鮮的海產，供民眾採購或現場食用；絕佳的海鮮美食伴隨著北海岸最美的旅遊時刻，誠摯邀請大家在暑假期間到北海岸來玩，享受無敵的海景，盡情品味美食。

▲有「萬里蟹」旗幟的餐廳，選用當地最好食材用心烹調。（圖／新北市漁業處提供）