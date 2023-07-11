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國民黨桃園市立委第6選區7／12-14電話民調　邱若華籲唯一支持

▲國民黨桃園立委第6選區7/12-14日電話民調　邱若華籲唯一支持

▲國民黨桃園市立委第6選區7/12-14日電話民調，邱若華籲唯一支持。（圖／擷取自邱若華臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園市立委選舉，國民黨第6選區(八德區、大溪區、 復興區、中壢區12里)唯一參加黨內初選的議長邱奕勝姪女邱若華，月餘來在邱議長陪同下，深入基層進行一場場的《若華有約、傾聽之旅》與里民座談，期黨部於12至 14日進行電話民調，爭取高支持度，獲黨提名參選2024大選，為國民黨贏得勝選。

▲國民黨桃園立委第6選區7/12-14日電話民調　邱若華籲唯一支持

▲邱若華深入基層進行一場場的《若華有約、傾聽之旅》與里民座談。（圖／擷取自邱若華臉書）

邱若華今天並於臉書籲請鄉親，接到電話民調請大聲說出「唯一支持邱若華」。邱若華曾在議長邱奕勝服務處服務多年，親和力佳，熟悉地方服務，因「代弟出征」而決定投入立委選舉，雖然時間匆促，月餘來，不畏酷暑，在議長叔叔及黨籍市議員陪同，勤走基層和鄉親互博感情，已經營造相當聲勢。

▲國民黨桃園立委第6選區7/12-14日電話民調　邱若華籲唯一支持

▲邱若華勤走基層和鄉親互博感情，已經營造相當聲勢。（圖／擷取自邱若華臉書）

桃園市第6選區現任立委為無黨籍趙正宇，民進黨已經連續兩屆禮讓趙參選，僅管民進黨目前並未確定該選區是否仍再禮讓趙參選，但國民黨在該選區仍以「趙正宇」為對手進行規畫。

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