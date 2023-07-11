雲林新增3登革熱確診者！都有荷苞村足跡　桐花公園封閉1個月

▲雲林登革熱確診再增3例，累計11例。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣今（11）日新增3例登革熱確診個案，皆為7月6日、7日通報，其中古坑鄉荷苞村1例、斗六市公正里1例、台西鄉海口村1例，3例皆由醫院通報；目前經疾管署檢驗確診已累計22例，分別居住在古坑鄉(東和村4例，高林村1例、荷苞村11例、古坑村1例、水碓村1例)、斗六市(鎮南里1例、仁愛里1例及公正里1例)及台西鄉(海口村1例)。

雲林縣衛生局長曾春美表示，經疫調，確診個案均與高風險區有居住或活動的關聯性，因個案皆有荷苞村或荷苞山桐花公園活動史，故古坑鄉公所宣布桐花公園封園一個月，並請轄區派出所加強巡邏；另請有高風險區域相關活動史的鄉親特別注意，若有出現發燒、肌肉酸痛、腹瀉、嘔吐等疑似登革熱症狀，請儘速就醫並務必告知醫師相關活動史，也請醫療院所提高警覺，若發現疑似個案可配合使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷並立即通報，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。

▲為控制疫情，降低病媒蚊密度，縣府在疫情發生地區進行孳生源查核清除和化學防治工作，請民眾主動且全力配合。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局指出，為迅速找出隱藏及早期個案，將持續於高風險區域設置登革熱快篩站，7月12日至14日上午9至11時在古坑鄉衛生所，請有疑似登革熱症狀且有登革熱流行區域活動史的鄉親，儘速且主動前往接受篩檢。統計7月1日至7月10日快篩站共篩檢403位民眾(含68名移工)，其中10位NS1陽性，已協助轉介至醫院就醫和治療。