雲林登革熱增8例！　國軍化學兵群會勘熱區...將協助清消

▲登革熱係藉由白線斑蚊和埃及斑蚊傳播病毒，是一種「社區病」、「環境病」，需要全民參與，民眾須嚴加提防病媒蚊之孳生。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣昨（5）日新增8例確定登革熱病例，分別是7月1、2日個案，目前經疾管署檢驗確診已累計15例，分別居住在古坑鄉東和村3例、高林村1例、荷苞村8例、古坑村1例及水碓村1例與斗六市鎮南里1例。雲林縣衛生局表示，陸軍39化學兵群已至現場會勘，將派員協助縣府及公所進行古坑熱區清消，盼遏止疫情蔓延。

雲林縣衛生局指出，衛生局所防疫人員已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，並擴大動員孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，同時進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追踨關懷等防疫措施，期能降低疫情擴散風險。



衛生局提醒民眾，登革熱緊急噴藥為住戶室內外，若不配合噴藥，病媒蚊會往沒噴藥的區域竄逃，執行噴藥時，人或寵物應到屋外並將各樓層門窗緊閉不可待在室內，室內房間的門請勿上鎖；戶外實施噴藥時，請將民眾遠離噴藥範圍至少10公尺以上。噴完半小時後，戴口罩或摀住口鼻再入內打開門窗及電扇，充分通風30分鐘使藥劑自然揮發後再進入屋內。

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雲林縣衛生局提醒，登革熱病媒蚊會在氣溫較涼的清晨、黃昏出沒，剛好是民眾的散步時刻，病毒在蚊子叮咬時傳來傳去，戶外活動務必防蚊，古坑鄉特殊的是有很多竹管、樹洞容易積水，要特別清除天然資源的病媒蚊來源。