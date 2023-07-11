高雄8月大女嬰確診本土登革熱！　疫調揪出曾去過台南疫區

▲高雄登革熱疫情延燒，髒亂空屋化學防治。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市今（11）日新增本土登革熱確診1例（今年第11例本土登革熱），為昨（10）日公布的高度疑似個案，年僅8個月大的女嬰。另外，今也新增1例境外移入登革熱，居住在左營區20多歲男性，6月29日從泰國入境返國後出現發燒等症狀，後續經實驗室檢驗，PCR陽性確診。

初步了解，居住於湖內區8個月大女嬰，近期曾由家人帶至台南市仁德區（疫情群聚地區），7月5日開始出現發燒、四肢紅疹等登革熱疑似症狀，經就醫後仍持續發燒，7月8日就醫採檢NS1快篩陽性並通報，經實驗室檢驗為PCR陽性確診。

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另外，一名住在左營區的20多歲男性，上月29日從泰國入境返國後，7月4日出現發燒、頭痛及肌肉痠痛症狀，7月4日、5日及8日曾前往醫療院所就醫，7月9日至醫院急診後住院，登革熱NS1快篩陽性，經實驗室檢驗為PCR陽性確診。

▲近兩周曾有東南亞、台南疫區活動史民眾，出現相關症狀請盡速就醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

防疫團隊今日已針對兩案居住地半徑100公尺室內外，同步地毯式孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。近期衛生局也將發簡訊提醒完成登革熱防制專責人員，加強落實權管場域環境維護。

因應本土登革熱疫情延燒，高雄市長陳其邁昨日晚間邀集病媒生態、公衛防疫及感染科、重症醫學臨床醫師共9位專家學者召開專家會議。

陳其邁表示，高雄市2015年登革熱大流行為登革熱第二型，目前台南市群聚疫情為登革第一型，民眾若先後感染不同型別的登革病毒，容易出現出血症狀而導致重症風險，若無及時就醫最嚴重的狀況死亡率可達50%。

▲高雄市長陳其邁昨日晚間邀集病媒生態、公衛防疫及感染科、重症醫學臨床醫師共9位專家學者召開專家會議。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁指示衛生局發送簡訊通知曾感染登革熱民眾謹慎防蚊，若出現持續發燒、牙齦出血、流鼻血、嘔吐、嚴重腹痛、吐血、解黑便、躁動、皮膚出現紫斑、昏睡休克等登革熱重症警示徵象，務必立即就醫；特別是65歲以上長者、具有慢性病史（糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等）或2015年曾感染登革熱的市民朋友。