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雲林登革熱一例出現在斗六市　張麗善：個案有荷苞村旅遊史

▲張麗善表示，陸軍39化學兵群今日已進行疫情熱區現場會勘，明日正式進駐清消。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張麗善表示，陸軍39化學兵群今日已進行疫情熱區現場會勘，明日正式進駐清消。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣本土登革熱昨日一口氣增8例，縣長張麗善今（6）日受訪表示截至目前無再新增，斗六市鎮南里個案因具有荷苞旅遊史，化學兵清消範圍將著重在古坑鄉熱區。張麗善表示，蚊子叮人不分年齡，每人都要做好防蚊，年長者可能受慢性病影響較易轉為重症，呼籲如有症狀出現即可前往快篩。

張麗善表示，陸軍39化學兵群今日已進行現場會勘，派員清消區域重點會在古坑鄉高林村、荷苞村、東和村等熱區，期能遏止疫情蔓延，另斗六市鎮南里個案因有荷包村旅遊史，研判感染源來自古坑，但當地民眾仍需注意。

登革熱係藉由白線斑蚊和埃及斑蚊傳播病毒，是一種「社區病」、「環境病」，需要全民參與，民眾須嚴加提防病媒蚊之孳生。張麗善強調，現下為蚊蟲好發時期，無論是何地居民都須做好「巡、倒、清、刷」，登革熱病媒蚊會在氣溫較涼的清晨、黃昏出沒，剛好是民眾的散步時刻，病毒在蚊子叮咬時傳來傳去，戶外活動務必防蚊。

確實「巡」檢，避免戶內外積水；清除積水，必要的容器「倒」置；容器減量，「清」除不要的器物；「刷」洗容器，避免蟲卵再附著。唯有落實「巡、倒、清、刷」四字訣，從平時防疫做起，才是解決病媒蚊孳生的根本之道。

張麗善也呼籲鄉親，於戶外活動盡量穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），疑似個案配合使用登革熱 NS1 快篩試劑輔助診斷並立即通報，以利及早發現隱藏個案，避免疫情持續於社區中擴散。

 

►聽Podcast #我在案發現場

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