虎科大與塑膠中心攜手培育碳纖維科研人才　今簽署合作意向書

▲虎尾科技大學攜手產學夥伴共同推動碳纖維技術創新和產業升級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學今（11）日舉辦「碳纖維生態鏈產學應用研討會」，探討碳纖維技術的未來發展與應用，並與財團法人塑膠工業技術發展中心簽署合作意向書，宣示有效連結產學資源與策略，促進碳纖維生態鏈科研創新人才培育。

會議由國立成功大學電機工程學系副教授涂維珍揭開序幕，引領探討碳基石墨烯及其複合材料在電子和光電應用方面的潛力。該研究透過與虎科大育成中心合作，將石墨烯結合碳纖維，進一步強化碳纖維的剛性、保膠性及導熱等特性，降低碳纖維布中還氧樹脂比例，以擴大產業的應用範圍。

虎科大校長張信良表示，因應碳纖維在電動車、航太、風電綠能、儲能等產業的廣泛應用，虎科大以建構碳纖維生態圈為目標。此次特聚焦「碳纖維切削開發」、「熱塑模具開發」、「新製程開發」以及「碳纖維回收再利用」等議題，同時與業界探討最新技術與成果，研商碳纖維生態鏈的經驗和面臨之挑戰。

▲虎尾科技大學攜手產學夥伴共同推動碳纖維技術創新和產業升級。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



塑膠中心副總經理邱政文表示，材料系統的改變是全球趨勢，熱固性往熱塑性材料發展，牽涉的是完全不同的材料製備與下游加工系統，碳纖維複合材料在工業用途如電動車、電池、新能源儲存設備與國防科技等領域被大量使用，從供應端、纖維、製程至下游等基礎，台灣已具備相當能量，僅欠缺串聯整合，希望藉此機會產學攜手共同為下游應用來努力。

虎科大教授材料科學與工程系副教授暨副研發長謝淑惠以鉛碳電池為例，探討碳纖維於儲能領域的發展潛力；機械設計工程系教授暨教學發展中心主任蕭俊卿分享虎科大高鐵校區智慧機械及切削加工能量相關研究，展現虎科大智能製造領域可挹注產業之資源與專業實力；飛機工程系助理教授王正賢於會中發表「疊層複合材料零件」設計與製造技術的最新發展。

天空飛行科技公司總經理李文慶分享碳纖維於固定翼機中製作所帶動航空領域的創新應用；滙信科技公司總經理黃盈源介紹碳纖維成品加工後製程優化，探討碳纖維產業在製造過程中的關鍵挑戰和突破；通業技研公司總經理紀崇楠引用加拿大航太技術優勢，分享碳纖維領域最新趨勢與技術前景。虎科大表示，將持續攜手產學夥伴共同推動碳纖維技術的研究與應用，以實現技術創新和產業升級。