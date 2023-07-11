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社會 社會焦點 保障人權

男毒駕半路撿安全帽...遭大學生酒駕BMW撞死　將由國民法官審理

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六雲林路三段今年3月5日凌晨4時52分許，一名63歲李姓老翁騎機車自摔起身撿拾安全帽時遭到後方由23歲王姓男大生所駕駛自小客車撞上，停留3分鐘即逃逸，警方循線找到王男經酒測達0.52毫克警方依過失致死罪移送，今偵查終結，分以酒駕致死及肇事逃逸罪嫌，將王起訴。而全案是雲林地方法院首度由國民法官參與審判的案件。

起訴書指出，王男3月5日凌晨2時許，在斗南鎮飲用啤酒、高粱酒後，明知酒精濃度逾0.25毫克以上者不得駕車，竟於4時40分許駕駛自小客車，行經雲林路三段392號之65前時，因酒後注意力及操控力降低，以時速90公里高速，撞上自摔後正在撿拾安全帽的63歲的李姓老翁，王男僅停留現場2至3分鐘後，在沒有留下任何聯絡資訊的情況下，直接駕車離開。

▲雲林死亡車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲男大生酒駕撞死吸毒騎車自摔老翁竟肇事逃逸，偵查終結起訴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

經警方於同日同日4時52分左右，在斗南鎮尋獲王男，並測得其吐氣酒精濃度達每公升0.52 毫克，而李姓老翁經緊急送往台大雲林分院急救後於同日5時19分死亡，檢警相驗後認定，李是因甲基安非他命過量、全身多處撞擊外傷、甲基安非他命毒性而死亡，研判李翁應為吸毒後騎車上路。

雲林地檢署認定王犯行明確，依酒駕致死及肇事逃逸兩罪，將王姓大學生起訴，而全案將由國民法官參與審判，這也是雲林地方法院的首件國民法官審判案。

▲雲林死亡車禍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲男大生酒駕撞死吸毒騎車自摔老翁竟肇事逃逸，偵查終結起訴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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