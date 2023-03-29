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竹市4／1-4／2「憶童兒趣」闖關市集　邀兒童玩樂做環保

▲「憶童兒趣」闖關市集活動。（圖／新竹市政府提供）

▲「憶童兒趣」闖關市集活動。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

兒童節即將到來，新竹市環保局與大魯閣湳雅廣場合作辦理「憶童兒趣」闖關市集活動，4月1、2日連續兩天下午3點至5點，於大魯閣湳雅廣場（湳雅街91-2號）戶外廣場熱鬧登場，活動包含「寶貝老闆惜物市集」與「復古童玩闖關遊戲」，小朋友只要完成5項闖關即可參加抽獎，有機會把「兒童電動車」帶回家，前100名挑戰成功者還可獲得精美環保好禮1份。

新竹市長高虹安表示，新竹市是全台兒童比例最高的城市，市府重視兒童福利與權益，除建構完善的兒童照顧政策，也積極推廣親子活動。連假期間歡迎全國親子造訪新竹公園參與一年一度的兒藝節盛會，感受新竹市豐厚的藝文氣息之外，也歡迎家長帶著孩子至惜物市集讓孩童們體驗不一樣的兒童節，度過歡樂又有環保意義的假期。

環保局長江盛任表示，每個孩子都是寶，父母總是提供孩子最好的，但孩童階段成長快速，衣服穿一陣子就穿不下、玩具用一陣子就換到下個愛好階段，各類還很新的婦嬰用品及書籍閒置家中不再用到，這些便是值得換給新主人使用的物品。此次惜物市集讓小朋友自己當小老闆分享舊愛，跟其他小朋友們交流，正是從小扎根學習環保的好機會。

環保局說明，惜物市集已招募設置每日60個攤位，由4至12歲的小朋友擔任小老闆，銷售自己的書籍、玩具、衣物等家中閒置但仍有使用價值的物品，讓物品延續新生命。市集活動結合環保與公益，每位小老闆都準備1項物品，捐贈予「仁愛社會福利基金會」，發揮愛心幫助更多人。

為讓參加市集的小朋友們歡度兒童節，同時體驗爸媽小時候的童玩與遊戲，安排9項復古童玩闖關遊戲，包含打彈珠、跳格子、戶外地板彩繪、打太鼓、撈魚池、宣示擲骰、小小投籃機、飛航員機台挑戰、著色塗鴉，其中跳格子及宣示擲骰2項闖關，特別融入資源回收分類及環保宣示，讓小朋友在玩樂中學習環保。

活動現場也設置無塑美食餐車，響應不使用一次性的塑膠盒與塑膠杯，鼓勵參加活動的大小朋友自備重複使用的餐盒與環保杯來消費，除可享專屬優惠之外，還可以參加新竹市自備容器的集點抽獎活動，獎品包含Dyson吸塵器、Apple Watch等多項大獎。

環保局表示，藉由惜物市集活動，讓孩子們從小認知物品要好好愛惜，並且懂得更多方法讓物品被循環使用延長生命。父母也可以透過帶領孩子整理不用品，檢視生活所需、檢討消費行為，讓孩子從小接觸環境教育，養成愛物惜物及節能減碳的正確觀念，並透過惜物市集重視環保愛護地球，從源頭減廢來提高環境品質，落實全民綠生活及聯合國永續發展目標SDG6環境品質，讓新竹市朝低碳永續家園持續邁進。

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