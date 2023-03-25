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新竹市空氣品質即時監測網啟用　大數據監測守護民眾健康

▲新竹市空氣品質監測網首頁。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市空氣品質監測網首頁。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為提高環境品質，同時守護民眾健康，新竹市長高虹安今（25）日宣布啟用「新竹市空氣品質即時監測網」（hsinchuiot.ezweb.ib.com.tw/daily），首頁顯示新竹市轄內15個聯里即時的細懸浮微粒（PM2.5）濃度，並依偵測濃度顯示6種不同顏色分級空氣品質狀況，讓民眾不管是外出上班、上學、用餐、運動或遊憩，均能掌握「全天候24小時」當下的空氣品質狀況，做好自身防護。監測網站也連結新竹縣空氣品質監測數據，可同步獲知新竹縣空氣品質現況，為未來永續的「科技城」邁進一大步！

高虹安表示，為持續打造宜居永續的新竹市，上任後即交辦環保局研擬建立全市即時空氣品質監測系統，並與新竹縣共同建立整合相關資訊，將數據透明公開化，讓民眾更容易取得相關資訊。她說，今日啟用的空氣品質即時監測網，透過大數據分析、24小時監控空氣品質變化，除提供民眾即時資訊外，也扮演智慧科技執法利器，透過監測網密布的300台感測器告警通報機制，環保局會即時派員前往稽查可疑污染源對象，杜絕空氣污染情事擴大，發揮環境治理功效。

新竹市環保局長江盛任表示，新竹市空氣品質即時監測網布建300台空氣品質微型感測器，感測器自107年起陸續設置，為北台灣布建密度最高。感測器附掛在燈桿上，距離地面高度約3公尺，設置地點以民眾生活周遭空氣品質為優先考量，在科學園區、香山工業區、交通要道等處布建最多；工業區周邊社區、敏感受體（學校、醫院等）周邊次之；污染熱區與敏感受體周邊約每100至300公尺即配置1個感測器。

江盛任說，感測器監測項目包括溫度、濕度、懸浮微粒（PM10）及細懸浮微粒（PM2.5）濃度等，每1分鐘即時更新1次數據，進行空氣污染資料蒐集分析與空氣污染即時告警，為民眾把關空氣品質。新竹市微型感測器為符合資安規範，110年將設備全面更新為國產化元件、110年底通過資安二級認證，並於去（111）年取得最高等級（二級）資安標章。

環保局說明，監測網會依據偵測到的PM2.5濃度而顯示6種不同顏色分級對應空氣品質狀況，顯示方式為「濃度、顏色、空氣品質狀況」如下：濃度小於15.5、藍綠色、良好；濃度大於35.5、黃色、普通；濃度大於54.5、橘色、對敏感族群不健康；濃度大於150.5、紅色、對所有族群不健康；濃度大於250.5、紫色、非常不良，濃度大於350.5、暗紅色、對人體有害。監測網亦可透過定位，查詢300台感測器其個別單點的PM2.5、溫度、濕度等即時訊息。

環保局表示，新竹市從109年1月開始運用感測器科技執法，透過感測器告警通報機制，即時派員前往稽查，以及熱區分析朔源，篩選可疑污染源對象、進廠稽查之雙軌作法，累計至今（112）年2月裁處案件共計28件，包含民眾露天燃燒及工廠，裁處金額高達新臺幣193萬6,300元，成效顯著。同時也針對民俗活動、餐飲油煙、火災應變等不同面向進行監測，展現活用監測網治理環境之效。

環保局提醒，當空氣污染發生時，建議民眾應減少戶外活動，做好自身防護；從事戶外工作勞工，應配置適當及足夠之呼吸防護器具；老年人、敏感體質及患有心臟或肺部疾病者應留在室內，減少體力消耗活動，必要外出時應配戴口罩。

環保局鼓勵全民重視環保，一起關注空氣品質狀況，落實全民綠生活以及聯合國永續發展目標SDG3健康福祉、SDG6環境品質，持續推動減少開車、節能減碳等具體行動，共同維護新竹市的好空氣。

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