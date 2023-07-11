▲萬里大冠鷲脫水無力路倒，新北動保處祭出猛禽救難三寶。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢、戴上容／新北報導

新北市政府動保處日前接獲警方通報，民眾在萬里區發現一隻大鳥倒臥，翅膀下垂無法飛起，動保員獲報後前往現場，確認鳥類就是大冠鷲，動保員隨即拿出猛禽救難三寶「眼罩、長手套、大毛巾」，將牠帶回動保處三芝醫療站，經為大冠鷲進行檢傷結果顯示，無法正常飛翔，是因長期營養不良及脫水導致，經妥善照顧並補充熱量，休養二週後，評估大冠鷲已恢復健康，進行野放回歸大自然。

金山警分局野柳派出所警官蔡興展表示，民眾發現這隻倒臥路旁的大冠鷲，靠近觀察這隻大鳥雖不能飛，但尚有生命跡象且能緩慢活動，擔心附近民眾靠近後不小心遭到利爪抓傷，於是趕緊致電通報動保處前來協助救援。

▲野柳派出所警官蔡興展協助通報。

動保員李國良說，北海岸山區是大冠鷲的棲息地，因此經常接獲民眾通報，有大型猛禽需要傷病救援；動保處管制車備有猛禽救難三寶包，他本身先戴上防啄長手套，再以大毛巾小心翼翼全身包裏住大冠鷲，最後將牠戴上猛禽專用眼罩，安全順利將牠帶回醫療。

動保處三芝醫療站謝弘斌站長說，經仔細檢傷結果，大冠鷲主要是長時間饑餓營養不良，導致肌肉無力，再加上脫水嚴重，因此無法正常飛行，必須提供食物並補充水份電解質等醫療照護。

▲大冠鷲翅膀進行評估檢查飛翔能力。

謝弘斌表示，大冠鷲是台灣常見的中大型肉食性猛禽，救傷過程中必須要幫牠們戴上眼罩，也就是俗稱的鷹帽，鳥類戴上眼罩之後，能降低傷害力，面對外界突然靠近動作就不會緊張，有效降低自衛攻擊行為。

謝弘斌說，大冠鷲主要以蛇、鼠類與蜥蜴爬蟲類等為食，屬鷹科蛇鵰屬，喜歡在森林近水邊的樹冠上築巢，身長約55至75公分，翼展約150至170公分，成鳥背面和後頸為黑褐色，胸部、腹部和翼下為淡褐色，胸腹有白色斑點，停棲時可見明顯冠羽。

▲猛禽救援必備救難三寶包「眼罩、長手套、大毛巾」。

動保處長楊淑方呼籲，民眾若發現鳥類或野生動物受傷，可立即通報動保處專線：02-2959-6353報案，動保處24小時不打烊，負責拯救受傷、受困動物，並給予適當收容安置及醫療照護，期許市民共同愛護動物，為提昇動物福利盡份心力，展現新北市友善動物之城的最美風景。

▲猛禽類救援專用眼罩。

▲大冠鷲檢傷結果脫水嚴重，無力飛翔。