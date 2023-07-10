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桃園婦家中突昏倒！夫攔警車開道送醫　把握中風救援黃金時間

▲曾姓女子突然在家中昏倒。（圖／中壢警分局提供）

▲曾姓女子突然在家中昏倒。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市中壢區一名41歲曾姓女子不明原因在家突然昏倒，邱姓丈夫接到女兒電話，說媽媽突然暈倒了，邱男心急攔下騎機車巡邏經過的員警協助，並通報救護車前往住處，及時把握住黃金救治時間，曾女經及時治療後已無大礙。

▲▼邱姓丈夫攔警車求助，經通報救護人員掌握黃金救治時間，讓曾女治療後有驚無險。（圖／中壢警分局提供）

▲▼邱姓丈夫攔警車求助，經通報救護人員掌握黃金救治時間，讓曾女治療後有驚無險。（圖／中壢警分局提供）

▲▼邱姓丈夫攔警車求助，經通報救護人員掌握黃金救治時間，讓曾女治療後有驚無險。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局仁愛派出所員警翁麟貴9日15時許巡邏經中壢區榮民南路一帶時，突然被一名神情慌張邱姓男子攔下，其妻曾女在家因為不明原因突然就暈倒了，而且呼吸微弱，翁員據過往協助民眾的執勤經驗，一聽就直覺不太妙，研判不是心肌梗塞就是腦中風。

因情況危急分秒必爭，趕忙要邱男冷靜並騎乘警用機車協助開道至2公里外榮安一街的住處，途中更立刻喊無線電通報救護車到場救護。經救護人員初步研判曾女可能是輕微中風，趕緊送往天晟醫院急救。

事後邱男回到派出所致謝，因為員警的熱心協助，才能讓他的太太在黃金時間內接受治療。分局長唐嘉仁表示，同仁們都很願意在民眾需要緊急協助時伸出援手，但若有相關需要緊急救護情況，應優先通知救護車到場由專業人員協助。

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