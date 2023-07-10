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2025雙北世界壯年運動會　侯友宜盼賽事展現台灣魅力

記者郭世賢／新北報導

世界壯年運動會首度在亞洲舉辦，即將於2024年2月開放報名！今（10日）新北市長侯友宜赴台北市政府，與市長蔣萬安共同主持「2025雙北世界壯年運動會組織委員會第五次委員會議」督導相關籌辦進度。侯友宜強調，疫後經濟正在復甦，期望藉由世壯運讓全世界看到臺灣魅力，同時帶動運動健康觀念及相關經濟效益。

▲2025雙北世界壯年運動會 侯友宜盼藉運動賽事展現台灣魅力。（圖／新北市新聞局提供）

▲2025雙北世界壯年運動會組織委員會第五次委員會。（圖／新北市新聞局提供，下同）

侯友宜表示，世界壯年運動會進入第五次委員會議，衷心感謝雙北相關業務編組人員以及中央體育署的大力協助。他說，目前正值疫後經濟發展時期，盼透過各單位全力籌備，吸引更多國際選手及友人感受濃厚人情味，看見臺灣持續在永續發展、環保賽事方面的付出。賽事籌辦至今已經過一半時程，侯友宜期勉第一線人員在未來兩年持續努力，使此次世壯運成功圓滿，推廣運動健康並帶動周邊經濟效益。

蔣萬安表示，過去的籌辦階段恰逢新冠疫情，從申請、籌劃到簽約的過程多半通過視訊完成，謝謝相關工作人員積極爭取並準備世壯運賽事，也感謝其他周邊協辦縣市共同展現臺灣的在地能量，讓優秀選手來到臺灣，參與這場具永續理念的國際盛事。

▲2025雙北世界壯年運動會 侯友宜盼藉運動賽事展現台灣魅力。（圖／新北市新聞局提供）

▲侯友宜出席2025雙北世界壯年運動會組織委員會第五次委員會議，期盼藉運動賽事展現台灣魅力。

2025雙北世界壯年運動會預計於5月17至30日舉行，競賽種類共計35項，主旨在於宣揚終身運動與全民運動價值，並透過打造永續賽事以落實雙北SDGs理念。賽會相關資訊請隨時留意「2025雙北世界壯年運動會」官網及「2025雙北世界壯年運動會」FB粉絲團。

▲2025雙北世界壯年運動會 侯友宜盼藉運動賽事展現台灣魅力。（圖／新北市新聞局提供）

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