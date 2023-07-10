國民黨議員論文抄民眾黨的！台師大：未達撤銷程度「但應公開道歉」

▲台師大公布國民黨議員陳偉杰論文抄襲案審定結果。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

去年代表民眾黨參選的宜蘭縣前議員謝志得指控，國民黨新北市議員陳偉杰的台師大政治學研究所碩士論文大量抄襲他的論文，因而向台師大檢舉。台師大今（10日）表示，經審定認為該論文雖有部分內容不當引述或抄襲之情事，但整體論文仍屬原創，違反學術倫理尚未達情節重大，未達撤銷學位程度，但建議陳偉杰應向謝得志公開道歉。

謝志得去年指控，陳偉杰的碩士論文大量抄襲他的論文，經人工比對，抄襲約2萬字，共約50至60頁，部分更是整面抄，並函文台師大檢舉，請校方撤銷陳偉杰的論文。

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台師大回應，針對此檢舉案，依據《國立臺灣師範大學博、碩士學位論文違反學術倫理與誠信案件處理要點》，由國際與社會科學學院組成7人調查小組調查，並由校級「學位論文違反學術倫理審定委員會」已完成審定程序。

台師大公布審定結果，調查小組認為陳偉杰論文在寫作格式上，雖不盡符合目前寫作規範，且有部分內容不當引述或抄襲情事，但整體論文仍屬原創，違反學術倫理尚未達情節重大，故未達撤銷學位程度。委員會也要求陳偉杰應在今年12月31日前針對引述不當及抄襲處，完成學位論文修正，並經學院審查後送交學校備查。另建議陳偉杰應向謝志得公開道歉。

台師大說明，因早期論文沒有電子檔，人工比對花費時間，調查小組共計召開6次會議，過程嚴謹，但也相當耗時。國社院針對此次檢舉案，符合相關作業時程，但因仍要提報學校，進行後續行政程序，整體時間也較長。

台師大進一步說明，陳偉杰論文在背景知識、西文引用等文獻或理論回顧部分，雖有不當引述及抄襲情事，惟進一步檢視陳偉杰論文實質內容，其所提出的觀點，包括「政黨位移」、「中央派系的地方化」、「恩主轉換」等概念解釋2000年政黨輪替後至2005年間的宜蘭地方政治及地方派系變遷，仍屬原創性論述。