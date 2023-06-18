台師大副教授涉性騷「女學生嚇到不敢進系館」　校方：重啟調查　

▲台師大圖傳系教授遭控性騷。（圖／記者許敏溶攝）

記者楊惠琪／台北報導

校園#MeToo案持續延燒！台師大圖文傳播系副教授邱于平遭指控，去年11月底在研究室趁機摸女學生的脖子、肩膀、下腹部、臀部，甚至把手伸進衣服觸碰內衣肩帶，至少有4名受害學生，部分學生不滿學校處理，甚至發起連署活動。台師大今回應，已掌握更多事證、重啟調查，本月底會再召開性平會，強調會在保護學生的前提下，嚴謹妥適查明清楚，還給被害人一個公道，

台師大圖文傳播系女學生向媒體投訴，去年11月底系上舉辦一場過夜活動，邱于平是活動講者之一，晚上利用女學生在其研究室做作業時，對女學生做出勾脖子、拍大腿、觸碰內衣肩帶與摟抱等動作；此外，邱于平在平日課堂上也時常有觸摸、揉捏女學生肩頸、頭髮等不必要的肢體接觸。經瞭解後，至少有4名受害學生及20餘位曾目擊類似狀況。

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被害學生指出，自從性騷案發生後，情緒變得容易焦慮、煩躁，必須求助身心科，也因為怕「經過該教師研究室」，不敢一個人踏進系館。

投訴學生指出，去年12月2日台師大性平會獲報後，於12月19日正式提出申請調查。但校方並無主動暫時停開該教授的課程，使申訴學生及其他修課同學仍和該教授處於同個學習環境及權力不對等的關係中，導致多名學生心生恐懼，不敢跟外界求援。

台師大性平會今年4月完成調查報告及處理建議，但學生對校方調查結果不服，系上發動連署，連署書提到，「該師多次對系上女學生有不當肢體接觸，先前有幾位系上受害同學勇於向性平會提出調查，但近日結果出爐並無實際保障受害者，所以受害者決定要向性平會提出申復」，呼籲學校嚴格審查、保護被害學生。

台師大今回應，性平會今年4月完成調查報告及處理建議，並將處置結果通知檢舉人，但檢舉人不服對行為人的處置結果，因此舉發更多新事證及提出申復。今年5月重啟調查，目前仍在調查階段，基於性平法相關規定，無法對外說明細節，預計6月底再召開性平會。

台師大強調，學校一定會秉持勿枉勿縱精神，在保護學生的前提下，嚴謹妥適查明清楚，還給被害人一個公道，以確保學生有安心學習的校園環境。