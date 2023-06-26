不只地震　台師大研究：上班「人流」導致台北101振幅加大

▲台師大分析台北101大樓連續振動記錄，研究登上國際期刊。（圖／台師大提供）

記者楊惠琪／台北報導

國立台灣師範大學地球科學系博士生陳耀傑，分析台北101大樓的連續振動紀錄，發現「溫度越高，頻率越高」、「風速越高，頻率越低」，以及「人流」造成早上9時至晚上9時，也就是辦公時段的振動幅度較大，此研究提供未來分析「建築物健康程度」的監測手段，更榮登了國際學術期刊《美國地震學會公報》（Bulletin of the Seismological Society of America, BSSA）及其封面。

這項研究是由台師大地科系教授陳卉瑄，以及中央研究院地球科學研究所特聘研究員黃柏壽組成研究團隊，觀測分析2010年布設於101的建築物地震儀陣列，陳耀傑也是其中成員。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲台師大地科系教授陳卉瑄（右）帶領博士生陳耀傑（左）分析台北101大樓連續振動記錄。（圖／台師大提供）

陳耀傑表示，世界各國對於「建築物健康程度」分析的研究，都持續進行中，而台灣處在颱風與地震頻繁的區域，但針對像是101這樣的高樓，持續監測卻是非常少的，因而成為團隊研究的主體，探究時時刻刻都在微弱振動著的101，其對應的主頻特徵和環境因子的關係為何？

研究團隊利用安裝在90樓的地震儀，其於2014年的連續振動紀錄，並且採用「隨機遞減技術」（Random Decrement Technique, RDT），分析建築物的「主頻」與「阻尼比」，距101約1.06公里的中央氣象局（The Central Weather Bureau, CWB）信義測站觀測資料，包含雨量、氣壓、溼度、溫度、風速、風向的連續資料，也成為研究團隊的分析目標。

研究發現，在「平移」振動頻率分量上，與氣壓和溼度有高相關的「溫度」及「風速」，與建築物主頻變化有顯著的高相關性，「溫度越高，頻率越高」、「風速越高，頻率越低」；而在觀測紀錄中，一天內，主頻振動幅度較大的時間段，正是人類活動較活躍的時期，即早上9時至晚上9時。這也是令研究團隊相當振奮的研究成果之一。

台師大表示，此研究彙整並討論全世界高樓層的連續振動分析成果，因為前人架設以及維護地震儀的苦工，101連續振動的特徵得以被量化，科學價值得以成形，而又經由和環境因子的比較，101主頻變化的控制因子可以被一一釐清，提供未來分析「建築物健康程度」可期的監測手段。