學倫案結果是否公開？學者建議：各校建立程序「校長同意後進行」

▲林智堅與鄭文燦的論文皆被認定抄襲，學者建議各校可透過程序化，決定是否公開學倫案件處理結果。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

記者許敏溶／台中報導

台大國發所去年爆發論文抄襲，導致林智堅、鄭文燦碩士論文被撤銷，案發後，外界一直討論學倫案處理結果是否應該公開，學者今（21日）指出，根據國外大學頒授學位規定，除非攸關社會利益且民眾關注案件，原則不公開調查報告，故建議各校將是否公開的決定與考量事項程序化，例如經過某個委員會討論決議，或經校長同意後再進行，若為達教育與警示作用，可以採去識別化方式公開沒急迫性案件。

前新竹市市長林智堅、行政院副院長鄭文燦，在就讀台大國發所碩士論文遭認定抄襲，去年雙雙遭撤銷學位，兩人的指導教授、前國安局前局長陳明通也遭檢舉，日前台大教評會認定陳明通對學生論文指導不周，審理後認定情節未達解聘程度，並給予3項懲處

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不過，在學倫案處理過程中，外界一直對於結果是否應該公開看法不一，今天在台中靜宜大學舉行的大學教務、校務經營主管聯席會議中，陽明交大副校長周倩針對「論文實務報告暨學倫調查機制研究成果案」報告時，也以國外的類似案例做為參考。

周倩在報告中指出，從蒐集美國（加州大學聖地牙哥分校）、日本（名古屋大學等）、荷蘭（阿姆斯特丹自由大學等）等7間大專校院調查與處分報告書，資料中多數針對一般違反學術倫理案件，當事人多為全職研究者，以國外大學頒授學位規定，除非攸關社會利益且民眾關注案件，原則不公開調查報告，例如美國俄亥俄州立大學，原則不會對外公開說明任何違反學倫的學位論文案件，除非有個案引起社會矚目需要說明。

因此，周倩建議，對於學倫案件處理結果是否應該公開，各校在修訂學倫案件處理規定時，將公開與否的決定與考量事項程序化，例如經過某個委員會討論決議，或經校長（或代理人）同意後再進行，若為達教育宣導與警示作用，告誡其他研究者不要犯類似行為，需要公開沒有時效急迫性案件，則建議可以採用選擇性、去識別化方式公開具有代表性的真實案件。