不含飲料！「三餐只花200元很難嗎」　外食族哀號：要吃飽好貴

▲網友好奇，一天的餐費是否能壓在200元內。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者郭卉寧／綜合報導

近年來物價上漲，讓不少民眾都相當有感。就有網友好奇詢問，如果一天吃三餐且不含飲料費，是否能控制在200元內？對此，眾人的意見分成兩派，但也有外食族無奈喊：「健康的東西要吃飽好貴！」

原PO在PTT的WomenTalk板以「一天200元餐費，不含飲料很難嗎？」為題發文表示，如果一天早、午和晚餐共200元餐費，但不包含咖啡、手搖飲等飲料費用，「是說這樣一天的餐費真的有很難嗎？大家覺得呢？」

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貼文發出後，引起熱烈討論，不少網友認為一天200元不難，「吃粗飽可以」、「自己煮可以」、「簡單啊，只是會營養不均衡」、「自己煮可以，把材料變換一下就好」、「超商超人非常有可能」、「一天只吃兩餐，每餐一個便當，可以」、「不含飲料，路邊攤很簡單啊，只是會不會飽而已」。

但有人指出，以現在的物價，很難把三餐控制在200元內，「現在一餐幾乎都要100，很難」、「三餐全外食至少250了吧」、「我公司外面便當120欸」、「覺得難，減肥的人吃健康的東西要吃飽都好貴，如果都吃一堆澱粉就可以，台北比較難，改成兩餐、不飲料可，但食量大的可能吃不飽」。

另外，也有網友給出壓在200元以內的吃法，「早餐吐司或饅頭+豆漿+水煮蛋，午餐晚餐吃自助餐（減少高單價的肉），絕對可以壓在200內，而且夠營養」、「早餐用電鍋蒸包子或饅頭或麥片，一餐20內解決，午餐若外食便當近100，晚餐自己用燙青菜+一點肉煮麵或萬能冷凍水餃，也可以壓在60內」。