DC電風扇哪裡厲害？網友點出「3優點」讚：搭配冷氣很棒

▲最近天氣熱，不少人都有開電風扇。（示意圖／取自Librestock）

記者曾筠淇／綜合報導

炎炎夏日，除了開冷氣，不少人也會使用電風扇，近日有網友發文表示，DC直流風扇風力小，讓他不解價格為什麼要千元以上。不過貼文曝光後，不少網友則列出3大優點，覺得使用上其實很舒服。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「直流DC風扇是爽在哪」為標題發文，提到他之前買了一台直流風扇，除了有一檔風速吹出來的風很微小，就像微風般，其餘幾乎與傳統風扇沒太大差別。因此他就納悶，這樣一台要1000多元，DC風扇到底是哪裡厲害？

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貼文曝光後，底下網友紛紛點出3大優點，分別是省電、安靜、有多段風速，「省電啊」、「其實優點只有較安靜和省電」、「DC通常主打靜音吧」、「聲音小很多吧，晚上睡覺時」、「省電又舒適，早就爽用十年了」、「安靜跟風量就值得」、「風吹起來舒服，是配冷氣用的」、「搭配冷氣很棒」、「搭冷氣吹微風，個人覺得剛好，一般AC扇風太大，又吵」、「冷氣配最小蠻好用的，但太貴」、「開冷氣27、28度，微風對著吹剛好」。

▲DC風扇與一般電風扇差在哪？（示意圖／Pexels）

但是也有網友覺得不值得，「覺得一般風扇的白噪音反而助眠」、「AC比較夠力」、「（DC）不耐用，省那個電的錢換一台還沒賺到」、「買循環扇還比較有用」、「循環扇直吹超爽的」。

據悉，DC直流風扇除了省電，風量調節的段數也比較多，可以更舒適、柔和，除此之外，因為DC風扇是低速運轉，所以還解決了傳統風扇的噪音問題，只是價格上就比較貴。至於傳統的AC風扇則有著風量穩定、加強對流、價格較便宜的優點，但扇葉發出的噪音也比較大，兩者各有優缺點。

此外，粉專「台電電力粉絲團」先前曾分享，吹冷氣若搭配循環扇一起使用，可以幫助室內空氣對流，「提高冷房效果來省電」，雖然循環扇與電風扇很相似，但扇葉、設計仍有不同之處，循環扇可以集中風力、吹出螺旋柱狀的強力風，帶動室內空氣、增加空氣循環。