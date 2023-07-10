Google地圖找餐廳　「接近5星」眾人搖頭了！內行避雷1招曝

▲有網友好奇，不會想去Google幾星以下的餐廳？（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

許多人會參考Google地圖評價來選餐廳，有網友便好奇，通常看到幾顆星以下的餐廳就不會想去？值得注意的是，星數「接近滿分」的餐廳，不少網友反而直呼不會去，紛紛指出，「我都直接看負評，現在洗五星的店家很多」、「一堆五星的吃起來跟屎一樣」、「4.8、4.9的反而很多雷」，標準引發熱論。

「現代人找餐廳時吃飯時，喜歡先看Google地圖的評論。」有人在PTT的Gossiping板問卦，「Google地圖評論幾顆星以下餐廳不會去？」評分從一顆星到五顆星，「如果說一般人選擇餐廳，幾顆星以下就不會去了？」

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貼文一出，就有網友給出心中標準分數，「3.5～3.8」、「3.7，高的有時不準，但低的一定有參考價值」、「沒吃過的4以下、4.6以上的不會去，所以洗負評拉低評價還是有影響，沒這麼多閒功夫一則一則看評論」、「4以下不會去，除非是名店，名店低分正常。」

一票人則提到一種情況，「星數根本不準，送東西就一堆人刷五星了」、「很多只是來刷星星數而已，完全沒意義」、「我家附近有家4.8星、1000多評論的，全是打卡送東西洗出來的，進去吃才發現根本普通」、「超過4太多、很多人打分的不吃」、「太多灌水5星評論也不去」、「評價早就有公關公司操作了，看評價（分）傻的。」

有人就建議，現在要多爬評價看內容，別只單看評分，「看負評的批評具不具體」、「4以下pass ，然後要看一下最低跟多少人評論（通常最低都會講得蠻詳細的，我自己評最低也是），飲料就3.7左右」、「我都看最近的評論一星比例多少，很多相同理由的會認為是真的」、「台灣人習慣還可以就會給五星。3.5以下通常雷，4以下要看負評給啥，有些只是嫌貴。」