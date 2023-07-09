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為何一堆人愛逛IKEA？　鄉民點出「2原因」喊夠用了

▲IKEA內湖店開幕。（圖／記者蔡惠如攝）

▲IKEA。（資料照／記者蔡惠如攝）

記者曾筠淇／綜合報導

來自瑞典的「IKEA宜家家居」很受歡迎，不少民眾都愛逛展示間，度過整個下午。近日有網友好奇拋問，類似的品牌其實有不少，為什麼IKEA的聲量感覺卻特別大？貼文曝光後，隨即引發討論，不少人都點出會去IKEA的原因。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「IKEA是厲害在哪」為標題發文，提到如果要買家具，其實還有不少品牌、連鎖家具行可以選擇，為什麼IKEA的聲量似乎特別大？IKEA的品質有比較好嗎？

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貼文一出，底下網友點出主要的2個原因，首先是餐廳、飲食方面，「不是餐廳+10元冰淇淋嗎」、「冰淇淋肉丸店附設家具試用」、「冰淇淋、飲料機、熱狗」、「大部分是去吃東西的」、「去吃飯，吃飽還可以躺沙發、吹冷氣睡覺」、「有得逛又有得吃」、「肉丸還蠻好吃的」。

▲▼IKEA,宜家家具,雞肉丸。（圖／記者曾筠淇攝）

▲不少網友覺得IKEA的肉丸很好吃。（圖／記者曾筠淇攝）

再者是價格與品質可接受，網友提到，「不用每個品項要找品牌、比價格，就贏了」、「價格透明、設計還OK！大多數人要的也就這兩個而已」、「便宜、價格透明」、「便宜，要換不心疼」、「對我來說，IKEA品質夠用了」、「你找一家比它便宜、品質好、價格又能公開透明的啊」。

還有網友回應，「跟女友一起逛就會很想結婚」、「一半都來吹冷氣的吧」、「無聊逛街用，參考價格用」、「逛街吹冷氣」。但也有網友認為，「小擺設還可以考慮，大家具算了吧」。

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IKEA家具餐廳PTT肉丸

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