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2女高鐵「打翻飲料」整路裝死　還嘻鬧拍限動！釣出苦主崩潰

▲▼女生高鐵倒瀉飲料懶理　還嬉皮笑臉做這事　網民怒轟無家教。（示意圖／翻攝自爆料公社）

▲2位小女生在高鐵車廂打翻飲料，裝死不擦任由飲料亂流，她目擊氣炸。（示意圖與本文無關／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

有一名女網友投訴，她日前乘坐高鐵時，旁邊有2位女生打翻飲料，她見狀立刻拿衛生紙給對方，不料對方卻嫌「衛生紙擦地板很浪費」，任由飲料越流越遠，完全沒有想負責清潔的意思，中間還拿出手機拍限時動態，讓她看了非常傻，「打翻飲料還嘻嘻哈哈，祝你們走路踩到狗屎」。

原PO在Dcard表示，她日前坐高鐵時，看見2位女生打翻飲料，就趕快拿包包裡的衛生紙給對方，不料對方說有衛生紙，只是覺得擦地板好浪費，她聽了也沒有多想，只是趕緊拿出衛生紙擦地板，不料2位女生一點清潔的動作都沒有， 甚至還拿出手機拍限時動態。

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這時剛好有一位服務人員經過，她就請朋友告訴服務員有飲料打翻，沒想到2位小女生仍淡定的坐在椅子上，任由飲料越來越遠，甚至流到其他乘客的位置，導致許多放在地板上的包包都遭殃，「中間很多服務人員都去拿衛生紙要擦地板，但2位女生依然坐在位置上，看著大家清理」。

她後來有聽到服務人員在詢問2位女生，為什麼沒有馬上擦拭，但2位女生沒有說話，等服務人員離開後，2位女又開始嘻嘻哈哈，「最後2人有跟打掃人員說『阿姨謝謝妳哦』，但語氣完全感覺不到歉意」、「祝2人走路踩到狗屎，手機掉進水裡」。

▲▼女生高鐵倒瀉飲料懶理　還嬉皮笑臉做這事　網民怒轟無家教。（圖／翻攝自Dcard）

▲▼女生高鐵倒瀉飲料懶理　還嬉皮笑臉做這事　網民怒轟無家教。（圖／翻攝自Dcard）

▲有網友表示，她竟然坐到同一班列車，「地板踩起來超黏，以後不把東西放地上了」。（圖／翻攝自Dcard）

其他網友看了貼文後表示，「沒有家教的表現」、「我上次也是不小心打翻咖啡，男友馬上蹲下去擦，我也趕快跟後面的旅客提醒，深怕波及到別人的行李跟鞋子，能繼續嘻嘻哈哈的樣子，真的也是蠻厲害的」、「沒家教的猴子」、「沒有公德心，也該有羞恥心吧」。甚至釣出受害者傻眼說，「難怪地板踩起來超黏，以後不把東西放地上了」。
 

ET快訊
等外帶想喝自助飲料被拒！客人嗆「付一樣的錢耶」

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