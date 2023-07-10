分析2024總統大選民調　沈富雄預言：他穩定當選

▲由左至右侯友宜、賴清德、柯文哲。（合成照／記者湯興漢攝、翻攝自賴清德、柯文哲臉書）

記者皮心瑀／台北報導

《美麗島電子報》最新總統大選民調顯示，若鴻海創辦人郭台銘投入選戰，則依序為民進黨的賴清德33.3%、民眾黨的柯文哲20.9％、國民黨的侯友宜15.6%、郭台銘15.4％。對此，前立委沈富雄指出，從現在的狀況來看，侯友宜幾乎沒有勝選機會，穩定當選的人，將是賴清德。

沈富雄在《下班瀚你聊》說，賴清德支持度有33.3％，如果還原成最後得票率，他有40％，也就是會當選。賴清德像是台灣黑狗，特質是牠捍衛牠生存領域的心非常強烈，很忠心，而台灣人民支持賴清德就是覺得台灣很危險，只有黑狗是可靠的，可以保護台灣。

沈富雄也提到，侯友宜幾乎沒有勝選機會，最糟糕的狀況是他跟當年國民黨的連戰一樣排在第三名，就是賴清德穩當選 ，至於柯文哲戲演完，也是風吹雲散，會有立委席次，但當年宋楚瑜的席次也不少，於今何在？

沈富雄表示，這次國民黨慘敗後，會很自然進行內部重新整肅的過程，那些造反的尤其外省掛為主大概就死心了，本土會起來，台灣會有兩個本土政黨，將是民進黨大、國民黨小，而民眾黨現在去講，他沒組織、沒區域立委，是一人政黨，這現象是不能持久，柯文哲之所以現在民調好，只是因為大家討厭民進黨，又看不起國民黨。