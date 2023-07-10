2025世壯運明年2月開放報名　蔣萬安：希望侯友宜用「總統身份」參與

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府10日召開「2025雙北世界壯年運動會組織委員會第五次委員會議」，台北市長蔣萬安與新北市長侯友宜首度為世壯運合體，宣傳世壯運將於2024年2月開放報名；由於2024年1月將進行總統大選，被問到會不會希望侯友宜2025年以總統身份出席世壯運？蔣萬安坦言「我當然希望！」

台北市政府10日上午舉辦「2025雙北世界壯年運動會組織委員會第五次委員會議」，邀請主委蔣萬安、侯友宜出席，由執行辦公室針對整體籌備進度、2023年下半年工作規劃及系列暖身活動進行報告，預計今年9月有暖身活動，包括運動訓練營、體驗營等，而2025雙北世界壯年運動會將在2025年5月17日至30日舉辦，2024年2月啟動報名作業。

會後，被問到第一次蔣侯共同主持世壯運，是否可望拉抬侯友宜聲勢？蔣萬安回應，雙北很高興可以爭取到2025世壯運，剛剛也聽取相關報告，並派人到韓國、芬蘭實際了解與考察，後續規劃上也有值得借鏡與參考之處，這次2025世壯運為雙北共同舉辦，也有很多協辦城市，大家就是共同當作國際盛事，把其辦到最好、辦得成功。

媒體追問，會不會希望侯友宜2025以總統身份出席？蔣萬安聽聞問題後，立刻笑稱「呵呵，我當然會希望，屆時侯友宜以總統身份來參與。」不過重要的是讓世界看到台灣，讓優秀選手被各界看到，歡迎所有來自各國的選手與親友來台灣，並到雙北等各縣市帶動觀光、經濟發展。