竹市綠營議員告發高虹安！控新竹棒球場改善標案涉綁標圖利

▲民進黨新竹市議會黨團赴新竹地檢署告發市長高虹安涉違反招標程序。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力、黃資真／新竹報導

民進黨新竹市議會黨團今（10）日委託律師林君鴻共赴新竹地檢署告發市長高虹安涉違反招標程序，涉嫌綁標與圖利罪，指控悍創公司成為高的「白手套」。高虹安解釋綠營根本是無限上綱，希望有心人士適可而止。

議會黨團表示，支持並樂見專業的顧問團體為球場體檢，但高虹安面對違法的招標程序卻避而不談，充滿爭議的悍創運動行銷只是一間活動行銷公司，為何在尚未得標的狀況下已經取得開挖的土壤採樣，且既然高虹安自稱能與大聯盟專家直接聯繫，悍創豈不成為高的白手套；同時針對發包經費來源採地方教育發展基金提出疑問，以及12日美國專家前來檢測的相關經費來源等，要求高虹安儘速說明，不要讓基層公務員背黑鍋，承擔違法招標的風險。

市議員劉康彥強調，政府採購案需要講求程序，但本案存在多項的重大瑕疵，不僅過去在2016年就有專案管理的案子，根本是重複性標案，而在仔細檢視標案內容後，根本就是替悍創量身定做，高虹安就是要「綁標」給悍創，他質疑高虹安市長種種離譜的操作，不僅已違反正常的採購程序，高層的私相授受更是將基層公務人員陷於不義，他也要呼籲基層同仁不應背黑鍋，若有受到任何壓力、指使，應有吹哨者議員也會全力協助。

劉康彥表示，6月份議會棒球場監督小組開會，市府對於已採樣的土壤後續處理與流向一問三不知，另外美國場務專家來台的機票錢、住宿費會由什麼預算科目支付？現場也無人能回答，而現在決標公告出爐，就是悍創代為處理，為何7月4日才決標的案子，悍創5月底就可以執行？明顯就是「先承攬、再得標」，根本是違法亂紀。

市議員楊玲宜表示，悍創在今年WBC賽事安排中，只為票房收益枉顧國家隊球員權益，引起球迷撻伐，而悍創運動行銷公司背後的股東之一就是宣明智協助出資的「攻城師文創股份有限公司」。過去媒體也曾報導宣明智牽線，悍創負責負責高虹安競選市長的行銷重任，如今180萬的標案也被網友戲稱是「報恩」，而悍創執行長張運智更是新竹棒球場工程體檢委員會的一員，如今獲得球場改善的標案，不禁讓人有球員兼裁判的嫌疑。

楊玲宜也說，仔細檢視標案內容及相關規範之第一點，其中「得標廠商須安排WBC世界棒球經典賽與MLB美國職棒大聯盟指定之場務團隊，具備WBC與MLB球場檢測及施工相關經驗之專業人員進行檢測」，相關具有特殊性規範與要求，就是為特定廠商量身訂做的勞務型標案，不但有綁標之嫌，更讓其他有意投標的廠商無法符合其資格。

律師林君鴻表示，新竹市政府將棒球場服務標案重新發包，此標案內容跟過去項目有所重疊，有重複發包、圖利第三人的嫌疑。此外，招標單位不能對投標廠商做「不正當限制」，但檢視此案採購需求書，其中提及得標廠商需有承辦WBC及MLB之經驗等規定恐已違法。因此，依據《貪污自治條例》第六條第一項第四款及《採購法》第88條，向新竹地檢署告發高虹安涉違反招標程序，涉嫌綁標與圖利罪。

針對上述控訴，高虹安回應目前還不清楚綠營告發內容，但她表示，今年4月在進行場地會勘、體檢會會議時均強烈建議市府應尋求美國大聯盟專業協助，因此市府與BrightView公司（簡稱BV）多次聯絡後，獲得不少改善建議。

高虹安解釋，去年12月14日，場務專家Murray Cook來台灣的時候，當時的前市府，其實跟美國職棒大聯盟及BV也沒有任何的合約存在，也沒有任何的標案，當時前市府也同意讓BV指定悍創來進行挖土的工作，進行土壤送檢，質疑民進黨議員根本是雙標。

高虹安也說，這份標案為176萬元，請來場務專家親自進行土壤檢測排水工程改善諮詢、設計圖檢驗，才能讓新竹棒球場成為可以舉辦國際賽事的合格球場，是一件複雜且需要高度專業的工作，希望市民朋友思考，176萬是否真的有圖利空間？

此外，有人質疑明天要來到台灣的BV總經理Chad Olsen疑似職務造假，高虹安怒批「真的太誇張」，美國職棒大聯盟指定的公司怎麼可能去做假這種資訊，希望謠言可以適可而止。