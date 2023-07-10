　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被爆想入不分區？郭台銘再轟黃健庭「抹黑」　嗆朱立倫徵召黑箱

▲▼郭台銘、黃健庭。（圖／記者林悅、李毓康攝）

▲郭台銘槓上黃健庭。（圖／記者林悅、李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對於是否曾經向國民黨承諾「若徵召失利就會擔任不分區、爭取立法院長」，鴻海創辦人郭台銘與國民黨秘書長黃健庭近日爆發激烈交鋒。郭台銘辦公室今（10）日聲明表示，黃的說法明顯與事實不符，請黃停止任何企圖造成分裂的言論，請勿操作非綠陣營的敵對與分裂，製造親痛仇快的局面。

國民黨黃健庭秘書長今天再度重申，郭台銘曾跟他討論到，如果徵召是侯贏，那郭就來列不分區，輔選總統及立委，爭取做國會議長。對此，郭台銘辦公室聲明駁斥，黃健庭講述與郭台銘之前的互動情況，明顯與事實不符，有必要嚴正澄清。

郭辦指出，首先，3月12日的會面，是由黃健庭主動傳訊息給郭台銘，他說想和郭台銘約見面，而絕非黃健庭所說的「郭董約我吃飯」。其次，當天晚餐，雙方絕對沒有在檯面下，達成任何私相受授的協議。郭台銘身邊所有朋友，也都未曾聽說提及考慮進立法院。

郭辦表示，如今從黃健庭的言論看來，黨主席朱立倫當初是否將中常會給予的授權，當做一張空白支票？令外界在提名過程中產生了是否黑箱的聯想？沒有任何公平、公正、公開的遊戲規則，因而使社會大眾無法於事後對國民黨當時的提名機制進行檢驗。

郭辦表示，郭台銘始終情義相挺、真心付出，完全對國民黨高層秉持信任。不能理解為何今日黃健庭要從中加以挖掘、扭曲、抹黑、捏造等政治操作，成為打擊友軍的武器。對此，郭台銘深感心痛。在台灣選民政治智慧與判斷力高漲的現在，仍用這種老式政治思維，企圖以自說自話爭取選民的認同，不僅是看不起台灣選民的智慧，也是對國民黨的二度傷害。

國民黨提名總統參選人後，郭辦說，郭台銘仍舊十分關心中華民國與國民黨的未來，郭辦呼籲，有心人士不應持續居中，操作非綠陣營的敵對與分裂，製造親痛仇快的局面。

ET快訊
「膚白秘書初兼」開價5千　D奶妹真相傻眼
7歲女童不愛運動　心房中隔竟有2破洞
吸金220億！女總裁判刑10年半繼續騙...又有萬人上當
妙齡女遭隨機砍殺　父子3人英勇搏鬥！身分曝
曾國城1通簡訊救了他！　9年前暖舉曝
換屋族注意！央行第2戶7成限貸令　排除先買後賣
全台縣市AI擬人化！　新竹太到位一看秒懂
快訊／MAMAMOO華莎遭告發！　警方證實：調查中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

天坑越補越大洞！顏若芳籲查明崩塌原因前　應暫停施放大稻埕煙火

被爆想入不分區？郭台銘再轟黃健庭「抹黑」　嗆朱立倫徵召黑箱

郭台銘、黃健庭隔空駁火　媒體人分析：等同跟郭「直接宣戰」

2025世壯運明年2月開放報名　蔣萬安：希望侯友宜用「總統身份」參與

挺郭派擬「侯下郭上」　沈智慧稱大局為重：換上郭台銘就全解套

見光死！中常委密會換侯破局　鄭正鈐、徐弘庭、沈智慧閃退

柯文哲狠酸「撐不過全代會」　侯友宜：他才應該把政策說清楚

「外役監淪權貴養生天堂」　時代力量籲速排審修法

松機昇恒昌「免招標」可望延約9年？　徐巧芯揭詭異之處

殺警犯服外役監！侯友宜轟賴清德「擺爛」　完全執政要完全負責

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

瘦子脫了！萬人打水仗超嗨　頑童合體大淵狂噴回去ＸD

白家綺走出教會風波「斷聯小甜甜」　被網砲轟委屈沉寂半年：放下了..

天坑越補越大洞！顏若芳籲查明崩塌原因前　應暫停施放大稻埕煙火

被爆想入不分區？郭台銘再轟黃健庭「抹黑」　嗆朱立倫徵召黑箱

郭台銘、黃健庭隔空駁火　媒體人分析：等同跟郭「直接宣戰」

2025世壯運明年2月開放報名　蔣萬安：希望侯友宜用「總統身份」參與

挺郭派擬「侯下郭上」　沈智慧稱大局為重：換上郭台銘就全解套

見光死！中常委密會換侯破局　鄭正鈐、徐弘庭、沈智慧閃退

柯文哲狠酸「撐不過全代會」　侯友宜：他才應該把政策說清楚

「外役監淪權貴養生天堂」　時代力量籲速排審修法

松機昇恒昌「免招標」可望延約9年？　徐巧芯揭詭異之處

殺警犯服外役監！侯友宜轟賴清德「擺爛」　完全執政要完全負責

王詩安罕洩私密內心世界！　追求完美狂自虐崩喊：沒完沒了

國中生下午4點爬山中暑！肛溫飆41.4度　「橫紋肌溶解」住加護

挨馬查多雙響砲痛擊　薛茲爾點出敗戰關鍵在「滑球」

天坑越補越大洞！顏若芳籲查明崩塌原因前　應暫停施放大稻埕煙火

台積電六月營收1564.04億元　年月雙減法人聚焦下半年展望

孫協志遭前經紀人背叛！　「借高利貸欠薪水」他氣炸決裂

本季霸權+校園戀愛　「咒術迴戰、死神、堀與宮村」羚邦夏番盤點

湖人補強還沒完！鎖定兩長人　總管期待「海耶斯扮演魔獸」

「膚白秘書初兼」開價5千　D奶妹論壇魚訊攬客釣到警察

最新《陰兒房》超嚇人預告曝！網「看完後終身不敢」

政治熱門新聞

快訊／柯文哲演唱會4分鐘完售

殺人罪為何可轉外役監？解密關鍵修法

朝聖黃國昌畸零地挨罵　四叉貓後悔了

曝柯文哲早知北流「不得辦政治活動」　游淑慧：前台北市長讓人難過

柯文哲：民進黨跟中國弄僵　賴清德4個支柱做不到

柯欲借地遭擋　蔡詩萍這樣說

通勤族快改道！南京西路天坑今還沒修好

分析2024總統大選民調　沈富雄預言：黑狗穩定當選

快訊／正式向韓國瑜道歉　侯友宜認4年前「自己幫忙不夠」金拍謝

松機昇恒昌「免招標」可望延約9年？　徐巧芯揭詭異之處

曝教育部審定結果！　王鴻薇：涉案人僅林智堅、陳明通違反學倫

柯欲借地辦演唱會遭擋　北流這樣說

柯：行政院長應由國會最大的黨推薦

南京西路「天坑」周邊108戶今停水

更多熱門

相關新聞

郭台銘、黃健庭隔空交火　媒體人分析：等同跟郭「直接宣戰」

郭台銘、黃健庭隔空交火　媒體人分析：等同跟郭「直接宣戰」

國民黨秘書長黃健庭日前透露，鴻海創辦人郭台銘曾承諾，若徵召失利願接受國民黨不分區立委、並爭取擔任立法院長。遭到但郭辦嚴正駁斥「只考慮總統候選資格」，黃健庭再重申，曾和郭台銘談到「B計畫」，且討論不止一次，也談到排名順位，兩人不斷隔空交火。對此，媒體人王尚智10日則在臉書分析，黃健庭此舉，基本上已經提前正式「撕裂」與郭台銘的最後緩衝，等同「直接宣戰」。

蔣：希望侯用總統身份參與世壯運

蔣：希望侯用總統身份參與世壯運

挺郭派擬「侯下郭上」　沈智慧稱大局為重：換上郭台銘就全解套

挺郭派擬「侯下郭上」　沈智慧稱大局為重：換上郭台銘就全解套

見光死！中常委密會換侯破局　鄭正鈐、徐弘庭、沈智慧閃退

見光死！中常委密會換侯破局　鄭正鈐、徐弘庭、沈智慧閃退

柯文哲狠酸「撐不過全代會」　侯友宜反擊了

柯文哲狠酸「撐不過全代會」　侯友宜反擊了

關鍵字：

國民黨朱立倫郭台銘侯友宜2024

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

一早「帳戶突多出3萬」　他爽曬截圖！PTT大洗版

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

柯震東突PO「李毓芬20秒片」！

獨／花蓮外海將有規模8↑強震！學者預警：地震伴海嘯「如同311」

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　OL崩潰發文控訴

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

獨／林靖恩秒賣社區曝光　歷史成交價換算「至少可住27年飯店」

快訊／國家警報響！06：11規模5.2地震　最大震度4級

UNIQLO「免費好康」被挖出

劉雨柔認愛球星胡凱翔！甜誇寵妻魔人

更多

最夯影音

更多
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面