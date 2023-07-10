被爆想入不分區？郭台銘再轟黃健庭「抹黑」　嗆朱立倫徵召黑箱

▲郭台銘槓上黃健庭。（圖／記者林悅、李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

對於是否曾經向國民黨承諾「若徵召失利就會擔任不分區、爭取立法院長」，鴻海創辦人郭台銘與國民黨秘書長黃健庭近日爆發激烈交鋒。郭台銘辦公室今（10）日聲明表示，黃的說法明顯與事實不符，請黃停止任何企圖造成分裂的言論，請勿操作非綠陣營的敵對與分裂，製造親痛仇快的局面。

國民黨黃健庭秘書長今天再度重申，郭台銘曾跟他討論到，如果徵召是侯贏，那郭就來列不分區，輔選總統及立委，爭取做國會議長。對此，郭台銘辦公室聲明駁斥，黃健庭講述與郭台銘之前的互動情況，明顯與事實不符，有必要嚴正澄清。

郭辦指出，首先，3月12日的會面，是由黃健庭主動傳訊息給郭台銘，他說想和郭台銘約見面，而絕非黃健庭所說的「郭董約我吃飯」。其次，當天晚餐，雙方絕對沒有在檯面下，達成任何私相受授的協議。郭台銘身邊所有朋友，也都未曾聽說提及考慮進立法院。

郭辦表示，如今從黃健庭的言論看來，黨主席朱立倫當初是否將中常會給予的授權，當做一張空白支票？令外界在提名過程中產生了是否黑箱的聯想？沒有任何公平、公正、公開的遊戲規則，因而使社會大眾無法於事後對國民黨當時的提名機制進行檢驗。

郭辦表示，郭台銘始終情義相挺、真心付出，完全對國民黨高層秉持信任。不能理解為何今日黃健庭要從中加以挖掘、扭曲、抹黑、捏造等政治操作，成為打擊友軍的武器。對此，郭台銘深感心痛。在台灣選民政治智慧與判斷力高漲的現在，仍用這種老式政治思維，企圖以自說自話爭取選民的認同，不僅是看不起台灣選民的智慧，也是對國民黨的二度傷害。

國民黨提名總統參選人後，郭辦說，郭台銘仍舊十分關心中華民國與國民黨的未來，郭辦呼籲，有心人士不應持續居中，操作非綠陣營的敵對與分裂，製造親痛仇快的局面。