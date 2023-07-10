見光死！中常委密會換侯破局　鄭正鈐、徐弘庭、沈智慧閃退

▲挺郭派在天成飯店密會，中常委沈智慧到場受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

挺郭派地方要角及中常委原訂今（10）日中午12點齊聚天成飯店餐敘，被外界認為是「換侯大會」，但中常委的北市議員徐弘庭一看到大批媒體到場，一句話都沒說就離開，另兩位中常委立委鄭正鈐、前立委沈智慧在短暫受訪後也離去，使得這場換侯大會疑因「見光死」而破局。直至12點30分，由於都沒人入席，飯店人員遂證實，主辦人已經取消餐會。

國民黨總統參選人侯友宜聲勢疲軟，政壇近日傳出，挺郭派要角串連過半數中常委要在中常會提議「換侯」。引人關注的是，屏東縣議長周典論今午在天成飯店17樓設宴，擺開20多席，邀請地方派系要角及中常委餐敘。由於先前傳出，挺郭派已經串連過半中常委打算提案「換侯」，因此這場餐敘被外界解讀為「換侯大會」。

只見身兼中常委的藍委鄭正鈐於11時到場，但一陣子之後就先行離開，離去時表示，自己是臨時收到通知才來，打個招呼而已，接著要趕去上節目所以要先走。鄭表示，大家都很關心立委選情，因此他認為，這場餐會應是討論如何輔選立委。

中常委沈智慧約莫在接近12時到場，一看到大批媒體，她先是關上電梯門，似乎是在整理儀容，接著才步出電梯受訪。她強調，今天餐敘是來為中華民國商討對策，化解非綠支持者及立委參選人的焦慮。沈坦言「侯友宜民調低是事實」，所以任何人選總統，任何組合都可以考慮。

至於中常委徐弘庭，則是一開電梯看到大批媒體守候，便退回電梯内，按下電梯門離去。最後，直到中午12點半，似乎是因消息走漏「見光死」，所以都沒有人到場，連主辦人周典論也在飯店一樓快閃離開，而原先到場的幾位中常委也早就匆匆離去。飯店人員於12時34分證實，餐會已經取消。