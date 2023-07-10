挺郭派擬「侯下郭上」　沈智慧稱大局為重：換上郭台銘就全解套

▲挺郭派在天成飯店密會，中常委沈智慧到場受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為力挺鴻海創辦人郭台銘，挺郭派地方要角及中常委原訂今（10）日中午齊聚天成飯店餐敘，但看到大批媒體到場，疑似因「見光死」而破局。中常委沈智慧離去前受訪表示，「侯友宜民調低是事實」，立委參選人跟非綠支持者都很焦慮，所以任何人選總統，任何組合都可以考慮。她強調，「換郭台銘上，可以是解套方案之一。」

中常委沈智慧今午抵達天成店時，短暫接受媒體訪問。她表示，今天餐敘沒有要討論換侯的問題，而是來為中華民國商討對策，化解非綠支持者的焦慮。沈坦言「侯友宜民調低是事實」，所以任何人選總統，任何組合都可以考慮。她也提及黨主席朱立倫的三階段整合步驟，強調國民黨現在只完成第一階段藍營整合了侯友宜，但第二階段泛藍整合則有程序瑕疵，「沒有讓我看到公平、公正、公開。」

沈智慧質問，當時最新民調是郭台銘贏，為何黨中央不採用最新民調？她表示，國民黨徵召過程給外界很大的疑慮，這就是今天餐敘的主題。她也說，國民黨現在動用黨紀來威嚇黨員不能有其他討論提振聲勢的可能性，這不是一個好的方法。

「我很清楚立委參選人的焦慮，我之前都沒有參加中常會，但我這個禮拜開始就會去」，沈智慧說，「希望大家以大局為重，不要戴我帽子，但我也不怕被戴啦！」她強調，自己已經給侯友宜1個半月時間，但現在真的必須挺身而出，跟有志之士一起研商，看中常會要怎麼做比較好，「換郭台銘上，可以是解套方法之一。」