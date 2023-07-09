「看世客博遊桃花園 」399起高CP值遊程　7／11起開賣

▲「看世客博遊桃花園 」高CP值遊程7/11起開賣。（圖／觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

還有一個月，2023世界客家博覽會即將於桃園登場。市府觀旅局9日表示，為期66天的世客博將吸引百萬國內外遊客來訪桃園，為讓旅客感受客家文化的熱情與精神、吸引不同族群的民眾都來體驗桃園獨特的魅力，桃園市政府邀集各大旅遊協會聯合迎客行銷，設計超過50條桃園世客博主題遊程。

市府觀光旅遊局周柏吟局長9日表示，配合這次世界客家博覽會，市府特別邀請國內外旅行社業者共同行銷桃園，搭配本次世客博主副展館規劃各式桃園主題遊程，透過第一線的旅行業者共同推薦優質遊程，將2023世客博主副展館豐富多元的規劃內容，結合桃園豐富的觀光景點分享給更多國內外的旅客，期盼藉由2023世客博主題遊程的推廣，帶動桃園觀光熱潮。

▲位於桃園青埔附近的崙坪地景文化園區。（圖／觀旅局提供）



觀旅局與全台各大旅遊協會合作推出桃園主題旅程，行程不但多元豐富更有高CP值，讓消費者除了遊世客博更能進一步感受桃園旅遊Chill。7月11日將上架開賣30條桃園世客博主題遊程，將可看到 $399起高CP值遊程，走訪永安海螺文化體驗園區、世客博世界館、農場桶仔雞 DIY活動及勝昌中草藥探索館。

或是結合世客博、浪漫台3線及石門活魚推出「$999玩一日三餐」遊程；還有串聯馬祖新村眷村文創園區、1895乙未保台紀念公園及世客博世界館，推出眷村客家多元文化路線，還有更多結合桃園特色人文、景點、秘境遊程，7月11日起皆可上桃園觀光導覽網世客博主題遊程專區選購。