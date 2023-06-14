端午連假遊桃園超精彩　賽龍舟、蜜桃甜、粽飄香…活動一次看

▲龍潭大池將舉辦久違的精彩「龍舟賽」。（圖／觀旅局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

端午連假何處去？ 桃園市政府觀旅局14日整理桃園推出的好玩、好吃相關活動，歡迎連假期間來桃園旅遊；其中，龍潭大池將舉辦久違的精彩「龍舟賽」，想要一睹緊張刺激的龍舟賽，不妨安排一段熱血的旅程，為端午節增添濃厚的過節氣氛。

觀旅局表示，2023龍潭歸鄉文化節-桃園市市長盃龍舟賽，即將在6/22-6/24於龍潭大池熱鬧展開，想看熱血沸騰的龍舟賽、精采絕倫的水上高樁獅爭霸賽，千萬別錯過前往龍潭大池為久違的龍舟賽吶喊、加油。

此外，龍潭大池周邊還有濃濃在地美食的仲夏市集、Hakka音樂會以及浪漫的花火之夜，希望親身體驗水上活動，喜歡SUP立槳體驗、SUP龍舟板趣味競賽、龍舟體驗的朋友，也歡迎一起來龍潭大池挑戰一下。如果要回顧精彩賽事(歷年龍舟比賽)、回味龍潭大池老照片及客家經典詩藻，還可以參觀龍潭故鄉-龍舟百年風華展。

※龍潭陂塘龍舟賽

6/22(四)(預賽)，6/23(五)(複賽)，6/24(六)(決賽)

活動地點：龍潭觀光大池

※水上高樁獅爭霸賽

活動時間：6/23(五)-6/24(六)

活動地點：龍潭觀光大池神龍路水上浮台

※仲夏市集

活動時間：6/22~6/25

活動地點：龍潭區神龍路與龍元路

※Hakka粽夏音樂饗宴

活動時間：6/25(日)14:00~17:00

活動地點：龍潭觀光大池水岸休憩廣場旁西岸碼頭

※花火之夜

活動時間：6/23(五)晚會於18:30開始，煙火於20:00施放

活動地點：龍潭觀光大池、假日廣場水上舞台

※SUP立槳體驗、SUP龍舟板趣味競賽、龍舟體驗

活動時間：6/25(日)09：00~16：00

活動地點：龍潭觀光大池

報名方式：現場報名

※龍潭故鄉-龍舟百年風華展

活動日期：6/22(四)-6/25(日)09:00~17:00

活動地點：龍潭區老人文康活動中心。

而與龍舟賽的競賽大池同樣位於龍潭的「名人堂花園大飯店」，即日起至6/21聯合三廳(朝桂餐廳、養心茶樓、台灣小吃總會)推出五款精緻手工粽，讓今年的端午佳節有多「粽」選擇，共同為今年端午佳節增添美味饗宴。

鄰近機場的「桃園喜來登酒店」，除了佛跳牆、牛肉麵遠近馳名，應景節慶的創意美食粽子，也深受顧客的喜愛。和逸飯店．桃園館應景推出限量「藏饌．心逸粽」禮盒。尊爵大飯店則推出線上商城，2023年端午禮盒，持續開放預購中。

端午連假期間也不能錯過的就是拉拉山別具風味的水蜜桃。拉拉山海拔在一千公尺以上，夏天的氣溫要比山下低攝氏8至10度，氣候非常宜人，在6月就開始有香甜的紅肉李等水果盛產了，很適合安排二至三天的假期到山上走走逛逛，如果能再留宿住一晚，還有機會欣賞到拉拉山著名的黃昏和清晨的雲海。

此外，位於台灣中海拔霧林帶的拉拉山國家森林遊樂區，海拔約1400到1900公尺，原始林相完整，於今年4月18日重新開園並以國家森林遊樂區面貌呈現，重新開園日起至今年9月30日均可享以半價100元優惠入園，歡迎大家於端午連假一起走入拉拉山感受園區嶄新面貌及自然人文的風采。