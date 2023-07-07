實測國軍抗彈板「近乎穿透」　綠議員：這規格不能有效保護士兵

▲林秉宥近日與「山姆小叔Gun&Fun」合作，實測國軍抗彈板的抗彈能力。（圖／翻攝自Facebook／林秉宥）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨新北市議員林秉宥近日與研究槍械的「山姆小叔Gun&Fun」合作，實測國軍抗彈板的抗彈能力，結果先行釋的前導片顯示，該抗彈板未能保護國軍；只是由於該畫面中秀出的抗彈板為國軍公發裝備，國防部6日表示如經查證確屬國軍軍品，將依法追究法律責任。不過林秉宥已回應，東西來源不用問了，目前釋出的內容只是一小部分，如果想要做更深入的探討，請耐心等待正片。

林秉宥6日在臉書表示，很多事情不能只看表面，就像國軍配發的抗彈版一樣，表面看起來只是一個小洞，另一面實已殘破不堪，這次國軍公發抗彈版測試計畫，很遺憾的，國軍公發的抗彈版並未能如規格所宣稱的保護國軍，這是基層士兵一直詬病的事情，這就是血淋淋的不足之處。

從「山姆小叔Gun&Fun」釋出的35秒前導片來看，測試的抗彈板製造商為「軍備局第205廠」，製造日前在2020年，通過NIJ III級防禦測試。結果此次測試畫面顯示，在子彈正面打擊下，抗彈板呈現「近乎穿透」；「山姆小叔Gun&Fun」在影片中寫道，「小學考一百分不代表可以上台大，III級測試過不代表可以擋解放軍，阿兵哥不怕上戰場，只怕裝備都這樣」。

影片公布後，林秉宥說，國軍抗彈版的表現基本上與規格相符，但是這個規格的產品並不能有效保護士兵，目前釋出的內容都只是一小部分，因為整個測試其實非常冗長，所以如果想要做更深入的探討，還請耐心等待著正片。

林秉宥也說，拍攝這支影片並不容易，從測試彈藥、槍枝、拍攝器材、地點，規劃拍攝內容等等，都耗費了很多心力，只能說這是在民間有限經費與能力所及的範圍，盡力做到的內容，而他的目的不是打擊國軍士氣，而是他知道不教而戰謂之殺，不裝而戰亦如是。

林秉宥更強調，「東西來源不用問了，信者恆信，不信者恆不信。」

不過國防部6日晚間表示，抗彈板屬管制軍品，國軍初步查證現品帳料均相符，其測試抗彈板如經查證確屬國軍軍品，將依法追究法律責任。

針對抗彈板防護力，國防部指出，軍備局205廠產製抗彈板，於2016年送美國切斯比克實驗室，依美國司法學會規範（NIJ III等級）測試合格，後續量產抗彈板則由全國認證基金會（TAF）認證鑑測中心（與國際實驗室同等級）完成測試。

國防部強調，為完善防彈個人裝備研製工作，軍備局已考量國人體格、頭型及新式單兵武器效能因素，委由國防大學及國防醫學院研究符合國軍的防彈測試規範，完成測試標準後，用於新式個裝研發測試。