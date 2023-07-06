陳其邁、藍正龍都服國民兵役　國防部預告廢止相關管理運用辦法

▲國防部近日預告廢止國民兵役。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部近日公告「預告廢止『兵役法修正施行前補充兵及國民兵管理運用辦法」』」，宣告國民兵役將走入歷史。

國防部在「兵役法修正施行前補充兵及國民兵管理運用辦法廢止理由書」中指出，《補充兵及國民兵管理運用辦法》是依據《兵役法》第50條規定定之，自89年11月22日發布施行後，曾於93年10月20日修正施行，但因《兵役法》於89年2月2日修正刪除國民兵役，且89年2月3日《兵役法》修正施行前的補充兵及已訓或待訓國民兵是類人員，均已逾除役年齡，依《中央法規標準法》第21條第2款規定，法規規定之事項已執行完畢，無繼續施行之必要，因此廢止《補充兵及國民兵管理運用辦法》。

《補充兵及國民兵管理運用辦法》適用對象為89年2月2日《兵役法》修正施行前的補充兵及已訓或待訓國民兵。依據國防部民國88年時的解釋，當時《兵役法》第14條規定士兵役分為常備兵、補充兵、國民兵役3種。

又根據當年《兵役法》第17條，將國民兵區分為三類：一、初期國民兵：男子18歲服之，為期為1年；二、甲種國民兵軍事訓練1至3個月；三、乙種國民兵軍事訓練1個月以內。而當時《兵役法》第16條區分補充兵為：陸軍為期3至6個月，海空軍為期3個月至1年，屬義務役，期滿退伍。

據了解，高雄市長陳其邁、樂團五月天主唱阿信、藝人藍正龍都因身體因素服國民兵。而患腰椎間盤突出的台北市長蔣萬安和職棒球星郭泓志等人，則服補充兵。