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男性152公分、BMI 32可當志願役　國防部預告放寬招募體格限制

▲國防部預告放寬志願士兵體格基準。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國防部預告放寬志願士兵體格基準。（示意圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部昨（5日）預告，為配合國軍用人政策及實務需求，修正《志願士兵選訓實施辦法》第4條與第8條，放寬志願役士兵體格基準，其中男性身高下限從158公分降至152公分，上限則從195公分調高至200公分，另外也刪除憲兵視力基準。

國防部昨公告「預告辦理『志願士兵選訓實施辦法』部分條文修正草案」，表示是配合國軍用人政策及實務需求，若各界人士對公告內容如有意見或疑問，請於本公告自行政院公報刊登之日起至28日內，以書面向國防部人事參謀次長室人事整備處陳述意見。

根據國防部修正規劃，在志願士兵體格基準方面，目前男性身高限制為158公分至195公分，女性則為155公分至185公分，修正後將改為男性152公分至200公分，女性則為150公分至200公分；另外男性的體格指標值（BMI）也從17至31，調整為16.5至32，女性則維持17至26。

而原先「扁平足足弓角大於168度」不得報名志願役的規定，修正後將刪除，並新增「辨色力異常（色盲或色弱）」的限制。

至於報考憲兵限制上也加以修正，女性身高基準從156公分至185公分，改為155公分至185公分，男性則維持160公分至195公分；而原先的「兩眼矯正0.6 以上，無活動性或進行器官疾病，兩眼配鏡八屈光度（800度）以下，除法律、軍醫、資訊、通信專長人員外，無辨色力異常者」的視力限制，將刪除。

另外原本「紋身刺青、疤痕面積長寬未逾5公分者，且著短袖（褲）時不得顯露」的報考限制，則改為「刺青（紋身）面積長寬未逾5公分者，且著短袖（褲）時不得顯露」。

國防部說明，此次調整志願士兵體格基準，是為符合國軍用兵實需，並參考美、日等先進國家志願役軍人身高限制；憲兵方面，則是配合憲兵用人需求及考量國內電子產品使用盛行、國人高度近視比例遞增，並參考警察、情報人員及其他軍種視力基準，所以放寬憲兵體檢視力基準。

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