網紅測試國軍「抗彈板」幾乎穿透　國防部喊告：軍品流出將追究

▲山姆小叔海外測試抗彈板品質，結果「近乎穿透」。（圖／翻攝自臉書／山姆小叔Gun & Fun）

文／中央社



民進黨新北市議員林秉宥與研究槍械的「山姆小叔Gun&Fun」合作，公布實測國軍抗彈板影片，結果顯示公發抗彈板未能保護軍人生命；國防部回應，抗彈板屬管制軍品，若經查證確屬國軍軍品，「將依法追究法律責任」。

林秉宥今天在個人臉書貼文指出，「國軍公發抗彈板測試計畫」由多位關心台灣國防的人士共同完成。

他表示，國軍抗彈板的表現基本上與規格相符，但這個規格的產品並不能有效保護士兵。從測試影片中可見，在子彈正面打擊下，抗彈板呈現「近乎穿透」。

林秉宥指出，拍攝這支影片不容易，從測試彈藥、槍枝、拍攝器材及地點等，耗費很多心力，是在民間有限經費與能力所及的範圍，盡力做到的內容，目的不是打擊國軍士氣，而是知道不教而戰謂之殺，不裝而戰亦如是。

由於「山姆小叔Gun&Fun」影片秀出該塊抗彈板為國軍公發裝備，國防部晚間表示，抗彈板屬管制軍品，國軍初步查證現品帳料均相符，其測試抗彈板如經查證確屬國軍軍品，將依法追究法律責任。

針對抗彈板防護力，國防部指出，軍備局205廠產製抗彈板，於民國105年送美國切斯比克實驗室，依美國司法學會規範（NIJⅢ等級）測試合格，後續量產抗彈板則由全國認證基金會（TAF）認證鑑測中心（與國際實驗室同等級）完成測試。

國防部強調，為完善防彈個人裝備研製工作，軍備局已考量國人體格、頭型及新式單兵武器效能因素，委由國防大學及國防醫學院研究符合國軍的防彈測試規範，完成測試標準後，用於新式個裝研發測試。