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國軍擬放寬男性152公分當志願役　邱臣遠：不希望只為增加兵源

▲邱臣遠。（資料照／記者黃國霖攝）

▲邱臣遠。（資料照／記者黃國霖攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對國防部昨預告修正《志願士兵選訓實施辦法》，放寬志願役士兵體格基準，民眾黨籍立法院外交國防委員會委員邱臣遠今（6日）表示，修改體位區分標準，對國軍整體人力素質勢產生連動影響，國防部必須說明調整的原因，不希望只是為了增加志願役兵源。

國防部昨公告「預告辦理『志願士兵選訓實施辦法』部分條文修正草案」，並表示是配合國軍用人政策及實務需求。根據國防部規劃，在志願士兵體格基準方面，目前男性身高限制為158公分至195公分，女性則為155公分至185公分，修正後將改為男性152公分至200公分，女性則為150公分至200公分；另外男性的體格指標值（BMI）也從17至31，調整為16.5至32，女性則維持17至26。

對此，邱臣遠6日表示，國防部107年將男性志願役士兵身高標準由152公分調整為158公分，女性部分則因部隊嚴整性的考量下，同步由150公分調整為155公分，當年說法是落實部隊戰備演訓需要，以及符合質量並重的目標。經過5年，男性身高調回152公分的身材標準，國防部必須說明調整的原因。

邱臣遠說，修改體位區分標準，對國軍整體人力素質勢產生連動影響，不希望只是為了增加志願役兵源；如果是因「用人需求」，國防部必須說明現階段戰訓的需求，以及部分身材較特別的士兵將擔任的職務與防衛分工。

邱臣遠任為，保家衛國也有多元工作，例如有些科技化、資訊化的作戰，這樣體格及身材還是有可以擔任志願役的機會，但先看國防部怎麼規劃。

另外邱臣遠也提及，志願役兵源不足的原因，少子化是大背景，除了薪資和休假之外，關鍵因素是軍中管理、官僚文化問題，應儘速改正，否則找人進去，沒多久又申請退役。

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