「藍綠白」2024大選副手找誰？　沈富雄：賴蕭配不見得加分

▲賴清德。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

2024總統大選藍綠白陣營皆已就定位，對於三組總統參選人副手找誰？前立委沈富雄6日分析，民進黨總統參選人賴清德若找駐美大使蕭美琴當副手不見得加分、民眾黨總統參選人柯文哲副手「找不到人」，唯一的人選就是前副市長黃珊珊、最有可能擔任國民黨總統參選人侯友宜副手的智庫執行長柯志恩，以及台中市長盧秀燕都說不要，「現在想不到有第三個人選」。

沈富雄6日在節目《POP撞新聞》中表示，賴清德若找蕭美琴當副手不見得加分，因為投票的是台灣人，雖然蕭美琴的對美關係是無人出其右，但是蕭美琴在美國方面，對賴清德的加分力道，在投票上面不見得加分。

另對柯文哲副手，沈富雄坦言「找不到人，唯一的人選就是前副市長黃珊珊」；但主持人黃暐瀚卻認為，柯文哲副手應該不會找黃珊珊，因為之前柯就說要找南部的女性企業家。沈富雄則回應，如果柯文哲真的有心要回饋黃珊珊，感謝她一路相挺到現在，就會把黃珊珊排在民眾黨不分區立委第一名。

至於侯友宜副手找誰？沈富雄指出，他認為好的，目前為止都說不要，最後會讓侯友宜合意且又有意願，配起來合又加分的，柯志恩可以，但恐怕盧秀燕比柯志恩更強，可是他們都已經說不要，現在想不到有第三個人選。他補充，如果侯友宜民調遙遙領先那副手就簡單了，不過現在是他落後，這題就難了。