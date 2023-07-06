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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍傳出換侯又「拔朱」？　黨內人士斥「違背黨章」：非常沒智慧

▲國民黨主席朱立倫主持中常會，徵召侯友宜參選總統。（圖／記者林敬旻攝）

▲目前傳出中常委私下串聯，不僅醞釀換掉侯友宜，更是打算直接換掉朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜近期聲勢疲軟，連帶使黨內多有抱怨，甚至傳出有勢力蠢蠢欲動，不只放話「換侯」，甚至還放話「換朱」，撤換黨主席朱立倫。對此，一位黨內知情人士指出，除非主席自請辭職，否則按黨章規定不可能提案、更不可能表決撤換黨主席。該人士痛斥，「換朱」發言違背常識、違背黨章，非常沒有智慧，更是不會被認同。

資深媒體人黃暐瀚今天在TVBS節目《國民大會》透露，目前國民黨內有人正策劃換掉黨主席朱立倫，「已經有人在弄了」，代理主持人王淺秋也表示，這與她訪問立委鄭麗文的論調不謀而合。黨內人士對此表示，所有中常委都知道 只有團結一心才能打贏選戰，黨內有任何意見也都是可以溝通的，這種違背常識、違背黨章的發言是非常沒有智慧的，更是不會被認同的。

黨內人士直言，熟悉黨綱黨章的人都知道，主席是四年制，由全體黨員投票選出，除非主席自請辭職，否則不管在中常會或是全代會皆不可能提案、更不可能表決，不知道這樣沒有智慧的揣測與發言，從何而出？「如此炒作是非、破壞團結的常委才應自行請辭。」

黨內人士表示，朱立倫主席接任黨主席以來，除了積極提拔優秀年輕人參與公共事務、更提出許多務實的國際論述、設立駐美代表處重新接軌國際，更在去年提出優秀候選人、帶領全台縣市首長打了一場漂亮的勝仗，沒有功勞也有苦勞，呼籲藍軍一定要團結一心，才有機會政黨輪替、下架民進黨。

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