蔡英文AIT酒會問「同意台美關係堅若磐石嗎？」　柯文哲：同意啊！

▲柯文哲出席美國國慶酒會。（圖／記者呂晏慈攝）



記者崔至雲／台北報導

為了紀念7月4日美國國慶日，美國在台協會（AIT）今（6日）晚間將在台北舉辦獨立紀念日247周年慶祝酒會。總統蔡英文致詞時特別提到，不論下一任總統是誰，台美關係都會持續深化，當場點名三位參選人，「可以舉手一下嗎？說YES！」。活動結束時，記者問藍白兩黨總統參選人侯友宜、柯文哲是否有舉手，侯友宜表示「謝謝」、柯文哲則回「同意啊！」。

AIT今天晚間在君悅酒店舉辦國慶酒會，現場冠蓋雲集，包括蔡英文、副總統暨民進黨總統參選人賴清德、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨主席朱立倫等政要均應邀出席，不過，3名總統參選人並無特別互動。

▲侯友宜出席AIT國慶酒會。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

蔡英文致詞時提到，台美關係會將會持續深化，不論誰是下一任的總統，今天三黨總統參選人都在現場，相信絕對會毫不猶豫的認同她。她笑著看向台下，當場點名三黨總統參選人說，「舉手一下好嗎？說YES！」引起現場一陣哄堂大笑。

會後媒體先問侯友宜，「有沒有跟誰打招呼？總統問到美台關係未來還是會很堅實，你有舉手嗎？」侯僅回，「謝謝、謝謝」；記者也問柯文哲，有沒有特別跟誰聊天，柯笑說「最重要是處長」，媒體追問，處長有說什麼嗎？柯說，「今天要講的不會在這裡講」最後記者說，同意蔡英文說的台美關係堅若磐石嗎？柯說「同意啊！」即迅速上車離去。